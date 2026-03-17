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Maxx Crosby dice que se enfadó tras cancelación de canje entre Raiders y Ravens

LAS VEGAS (AP) — El ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, Maxx Crosby, manifestó en su pódcast que estaba enojado y confundido por la decisión de los Ravens de cancelar el canje que lo habría enviado a Baltimore.

“Nadie va a admitir jamás cuál es la verdadera verdad”, aseguró Crosby en el episodio del martes de “The Rush”. “En última instancia, no importa. Estoy donde se supone que debo estar. Estoy aquí. Estoy destinado a ser un Raider. Estoy en esto… de por vida hasta que eso cambie, lo cual no preveo, pero nunca se sabe”.

La relación entre Crosby y los Raiders decayó a finales de la temporada pasada cuando el equipo lo dejó fuera en contra de sus deseos con dos partidos por jugar debido a una lesión de rodilla. Eso llevó a la decisión la semana pasada de traspasarlo a Baltimore a cambio de dos selecciones de primera ronda.

Crosby publicó un emotivo video de despedida para los aficionados de los Raiders después de pasar las últimas siete temporadas con la franquicia.

Pero los Ravens se echaron atrás en el acuerdo después de que Crosby viajó a Baltimore para un examen físico. El jugador, elegido cinco veces al Pro Bowl, fue operado en enero para reparar el menisco desgarrado en la rodilla izquierda y aún se está recuperando.

Crosby regresó a las instalaciones de los Raiders al día siguiente.

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