americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Máximo tribunal de Brasil refuerza protecciones para mujeres ante hombres violentos

SAO PAULO (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó el miércoles por unanimidad ampliar significativamente el alcance de una ley emblemática en el país para proteger a las mujeres de la violencia.

Mujeres protestan en la playa de Copacabana a favor de leyes más sólidas para combatir la misoginia y el feminicidio, el domingo 2 de agosto de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
Mujeres protestan en la playa de Copacabana a favor de leyes más sólidas para combatir la misoginia y el feminicidio, el domingo 2 de agosto de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La iniciativa que se aplicó durante dos décadas a episodios de violencia doméstica, al igual que en muchas otras naciones, podrá activarse a partir de ahora a incidentes en espacios públicos. El máximo tribunal brasileño resolvió de igual forma que los agresores deberán ir a juicio, incluso si no tienen un vínculo familiar o sentimental con la víctima.

Los 10 integrantes del tribunal votaron a favor de extender la aplicación de la Ley Maria da Penha a situaciones como persecución, amenazas y acoso fuera del hogar.

Durante el primer semestre del año se concedieron casi 340.000 medidas de protección urgente para mujeres en virtud de los mecanismos de la Ley Maria da Penha, de acuerdo con cifras del gobierno brasileño, un incremento del 170% en comparación con el mismo periodo de 2020.

La jueza Carmen Lúcia, la única mujer en el tribunal el miércoles, manifestó que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento en el país a pesar de la aplicación de la Ley Maria da Penha, de 2006.

Añadió que la ley necesitaba actualizarse debido a que la violencia contra las mujeres en el país también es una cuestión de poder y porque muchos de los feminicidios ocurren fuera del hogar de la mujer y en situaciones que se denuncian a la policía, pero que fueron ignoradas.

“En la vida real, los jueces rechazan (las acusaciones contra los hombres) sin justificación, dicen que no es urgente, lo dejan para el próximo lunes. Mientras tanto, una de nosotras muere”, declaró la magistrada. "Con este fallo, este Supremo Tribunal Federal demuestra que no es ciego ni sordo a todo esto que ocurre contra todas nosotras, las mujeres”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter