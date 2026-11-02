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Maxey lidera a los 76ers en la victoria 126-107 sobre los Bulls, la cuarta seguida

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey anotó 15 de sus 26 puntos, la cifra más alta del partido, en el cuarto periodo; LeBron James sumó 15 unidades, nueve asistencias y siete rebotes; y los 76ers de Filadelfia ganaron su cuarto partido consecutivo al imponerse 126-107 a los Bulls de Chicago el lunes por la noche.

Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, lleva el balón hacia la canasta frente a Jalen Smith (25) de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el 2 de noviembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola)
Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, lleva el balón hacia la canasta frente a Jalen Smith (25) de los Bulls de Chicago, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el 2 de noviembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

La alineación titular repleta de estrellas de los 76ers —James, Jaylen Brown, Joel Embiid, Maxey y VJ Edgecombe— estuvo junta después de que el quinteto no jugara en las victorias consecutivas del fin de semana: ante los Knicks el viernes y en Charlotte el sábado.

Embiid, quien figuraba como duda antes del encuentro por una lesión en el pie, terminó con 15 tantos y ocho rebotes, pero no fue necesario en el cuarto periodo. Brown aportó 25 puntos y 11 rebotes, y Edgecombe encestó 21. Maxey añadió 11 asistencias, mientras Filadelfia, líder de la Conferencia Este, mejoró a 7-1.

El novato Caleb Wilson, la selección número 4 del draft, anotó 24 puntos para liderar a los Bulls, que han perdido cinco seguidos. Norman Powell contribuyó con 18 unidades.

Los 76ers tomaron el control en el tercer cuarto, al ampliar su ventaja de cinco puntos al descanso a 17, 85-68, con una bandeja de James cuando faltaban poco menos de cinco minutos en el periodo. James deslumbró al público durante toda la noche, incluso cuando completó una jugada de tres puntos para darle a Filadelfia una ventaja de 16 con 5:40 por jugar.

James repartió siete asistencias en la primera mitad, incluidas dos asistencias picadas desde casi toda la cancha para Edgecombe, que terminaron en canastas fáciles.

Maxey se encendió en el periodo final tras unos primeros tres cuartos relativamente discretos. Abrió el cuarto con una canasta tras penetración y siguió en modo ataque. Su triple con 6 1/2 minutos por jugar le dio a Filadelfia una ventaja de 107-96. ___

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