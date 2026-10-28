americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Maxey anota 27 puntos y guía a los 76ers a vencer 114-109 a los Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Tyrese Maxey anotó 27 puntos, incluidos dos triples en el último minuto y medio, para impulsar a los 76ers de Filadelfia a una victoria por 114-109 sobre los Pacers de Indiana la noche del miércoles.

Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, lleva el balón frente a Kelly Oubre Jr. (10), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy)
Tyrese Maxey (0), de los 76ers de Filadelfia, lleva el balón frente a Kelly Oubre Jr. (10), de los Pacers de Indiana, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Michael Conroy) AP

Joel Embiid registró 21 unidades y 11 rebotes por los 76ers, que se recuperaron de un pésimo inicio en la segunda mitad. Jaylen Brown sumó 20 tantos y 10 rebotes, Anfernee Simons anotó 20 desde la banca y LeBron James agregó 13 puntos y 10 asistencias.

El segundo triple de Maxey le dio a los 76ers una ventaja de 112-106 con 46 segundos por jugar.

El base de los Pacers Tyrese Haliburton quedó fuera por una distensión en el tendón de la corva izquierdo. El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, comentó que esperaba que Haliburton esté fuera al menos dos semanas.

Andrew Nembhard regresó tras perderse la derrota del lunes en Milwaukee por molestias en el cuello y terminó con 18 puntos y 14 asistencias. Pascal Siakam, quien quedó fuera por faltas con 12 segundos restantes, lideró a los Pacers con 26 puntos y 11 rebotes. Aaron Nesmith añadió 18 puntos.

El pívot de los Pacers Ivica Zubac también se perdió su segundo partido consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

¡NUEVA ENCUESTA EN MIAMI! EL 68% DE LOS CUBANOAMERICANOS APOYA A LOS REPUBLICANOS

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: Cuánto orgullo

BRUNO RODRÍGUEZ PIDE EXPULSAR DE LA ONU A ORLANDO GUTIÉRREZ-BORONAT Y EL OPOSITOR RESPONDE: "Cuánto orgullo"

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

EEUU EXPULSA A DIPLOMÁTICO CUBANO TRAS ALTERCADO EN LA ONU: Marco Rubio ordenó su salida del país

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

TRAGEDIA EN ESPAÑA: al menos 64 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

EEUU incluye a seis cubanos entre los criminales deportados a terceros países que Cuba rechazó recibir

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter