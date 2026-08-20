Max Verstappen extiende contrato con Red Bull hasta 2030 tras sopesar dejar la F1

El piloto de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, asiste a una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos en Zandvoort, Países Bajos, el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto AP/Darko Bandic) AP

El anuncio de la extensión de su contrato, antes del Gran Premio de Holanda —en casa de Verstappen— este fin de semana, pone fin a las especulaciones de que podría buscar un fichaje bomba con otro equipo o abandonar el deporte.

Esto ocurre pese a que Red Bull ha tenido dificultades para igualar el ritmo del equipo líder, Mercedes, esta temporada, y a la propia frustración de Verstappen por cuánto dependen los autos de 2026 de la energía eléctrica.

“Después de las primeras carreras (de este año), le dije a Laurent (Mekies, director del equipo Red Bull): ‘No vengas a mí con ningún tipo de preguntas sobre el futuro porque ni siquiera sé si quiero quedarme’. Sinceramente, siempre lo mantuvimos muy abierto”, manifestó Verstappen.

Añadió que las conversaciones con la F1 y con el organismo rector, la FIA, lo habían convencido de que “estamos trabajando lentamente hacia algo que se vuelve mejor y mejor” con los autos actuales, mientras que el nuevo contrato hasta 2030 podría abarcar un posible —aunque no confirmado— regreso a motores V8 más simples.

“Aunque no esté del todo contento con cómo es el paquete, sigo amando correr; esto sigue siendo la cúspide del automovilismo, así que todavía quiero estar aquí”, agregó.

Consultado sobre si había hablado con otros equipos, respondió: “Creo que estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo”.

La dupla Verstappen-Red Bull podría establecer un récord de la F1

Cumplir el contrato completo llevaría a Verstappen a 15 temporadas con Red Bull. Sería la relación piloto-equipo más larga en la historia de la F1. Esto llega con un fuerte respaldo al director del equipo, Mekies, después de que reemplazó el año pasado al jefe fundador del equipo, Christian Horner.

A cambio, Mekies explicó cómo el equipo está construido en torno a Verstappen.

“Para nosotros, él es mucho más que el piloto más rápido del mundo”, sostuvo Mekies. “Es el punto central del equipo. Es a quien siempre recurrimos para todas las decisiones estratégicas que estamos tomando, y saber que va a estar con nosotros para construir ese próximo ciclo ganador es fenomenal”.

Verstappen, ya considerado uno de los grandes de todos los tiempos de la F1 a los 28 años, aún no ha ganado una carrera esta temporada. El ganador de 71 carreras no había tenido una temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

Por qué hubo especulaciones de que Verstappen podría cambiarse

El contrato anterior de Verstappen se extendía hasta 2028, pero, según se informó, incluía cláusulas vinculadas al rendimiento que podrían haberle permitido irse antes y que alimentaron las especulaciones de que podría buscar un cambio.

Red Bull respaldó la carrera de Verstappen desde la infancia y lo llevó a la F1 a los 17 años en 2015 con su segundo equipo, entonces llamado Toro Rosso. Eso lo convirtió en el piloto más joven en la historia de la categoría, un récord que aún mantiene.

Aun así, en los últimos años había señales de tensión en medio de la salida de una serie de figuras clave del personal, incluido Horner el año pasado y el célebre diseñador de autos Adrian Newey.

Verstappen también planteó preocupaciones de seguridad esta temporada después de que dos fallas distintas en el alerón trasero del auto de Red Bull lo lanzaran a choques a alta velocidad.

Se había vinculado a Verstappen con un pase a McLaren tras informes de una reunión en junio entre sus representantes y la dirección de McLaren. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo entonces que el equipo no tenía un lugar disponible para él y que se mantendría con el campeón defensor Lando Norris y Oscar Piastri, quien dijo el jueves que no había estado preocupado por su asiento.

Mercedes también había mostrado interés en el pasado.

“Los pilotos hablan con distintos equipos, los equipos hablan con distintos pilotos. Todos tienen que ver cuáles son sus cartas”, declaró el jueves George Russell, de Mercedes. “Nunca sentí que mi asiento estuviera bajo amenaza, y sentí 100% de seguridad con Toto (Wolff, director del equipo) y el equipo. Eso, obviamente, ahora continúa”.

Un piloto que había sido considerado como posible reemplazo de Verstappen en Red Bull, Carlos Sainz Jr., firmó el miércoles un nuevo contrato con Williams.

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FUENTE: AP