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Max Fried lanza 8 entradas sin carreras en el 4-1 de los Yankees sobre Medias Rojas

BOSTON (AP) — Max Fried permitió tres hits en ocho entradas sin carreras, y los Yankees de Nueva York ampliaron su racha de victorias a un máximo de la temporada de cinco con un triunfo por 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston la noche del miércoles.

Max Fried, abridor de los Yankees de Nueva York, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston en Fenway Park, el miércoles 22 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Max Fried, abridor de los Yankees de Nueva York, trabaja durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Rojas de Boston en Fenway Park, el miércoles 22 de abril de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

El dominicano Amed Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y produjo cuatro en total para los Yankees.

Fried (3-1) ponchó a nueve y dio dos bases por bolas, y los Yankees se quedaron a un out de lograr su tercera victoria consecutiva por blanqueada por primera vez desde 1962.

Jarren Duran, de ascendencia mexicana, conectó un sencillo productor ante Brent Headrick con dos outs en la novena para su tercer hit, poniendo fin a la racha de 29 entradas sin anotar de Boston contra los Yankees, que se remontaba a la Serie de Comodines de la Liga Americana del año pasado. Luego, Caleb Durban bateó un rodado para out.

Boston ha anotado dos carreras o menos en seis de sus últimos ocho juegos, con cinco derrotas.

El venezolano Ranger Suarez (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en cuatro entradas y dos tercios.

Tras una victoria por 4-0 en el primer juego de la serie el martes, Rosario conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada cuando envió un cambio por encima del Mounstro Verde.

Suarez llegó con una racha de 14 entradas sin permitir carreras y venía de su mejor apertura de la temporada, en la que lanzó ocho entradas en blanco contra Detroit.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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