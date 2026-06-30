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Max Fried enfrenta bateadores en juego simulado por 1ra vez tras lesión de codo izquierdo

NUEVA YORK (AP) — El abridor de los Yankees de Nueva York, Max Fried, dio otro paso en su recuperación de una contusión ósea en el codo izquierdo al realizar unos 30 lanzamientos en un juego simulado de dos entradas el martes.

Fried estuvo en el montículo durante unos 20 minutos y utilizó todo su repertorio de lanzamientos mientras se enfrentaba a Ryan McMahon y Trent Grisham, quienes tienen previsto ser activados de la lista de lesionados el viernes.

“Se vio genial, realmente muy bien. Sus lanzamientos estuvieron bien. Me pareció que estuvo muy fino”, comentó el mánager Aaron Boone comentó antes de que los Yankees enfrentaran a Detroit.

Fried comenzó recientemente a lanzar sesiones de bullpen y volverá a enfrentar a bateadores antes del juego del domingo contra los Mellizos de Minnesota.

El zurdo de 32 años está fuera desde el 13 de mayo, cuando abandonó una apertura en Baltimore después de tres entradas, al bajar de manera notable su velocidad y tras colocar solo 34 de 61 lanzamientos en la zona de strike. También se sometió a una resonancia magnética y a una tomografía computarizada, que fueron revisadas por el médico del equipo de Los Angeles Dodgers, el doctor Neal ElAttrache.

McMahon, quien se recupera de una infección de garganta, enfrentó a Fried tres veces. Elevó un globo y se ponchó en sus dos primeros turnos antes de ver tres lanzamientos más en el último turno, cuando terminó la sesión de Fried.

“Por toda la zona. Tiró todos los lanzamientos, me colocó la curva y el sweeper en strike, y los sinkers estaban brutales. Todo estuvo bien”, dijo McMahon.

Grisham, quien se recupera de una distensión en el tendón de la corva derecho, vio alrededor de 10 lanzamientos de Fried y se ponchó en su primera aparición, aunque conectó de foul un par de lanzamientos.

Fried no se enfrentó a Giancarlo Stanton, quien se recupera de una distensión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera desde el 24 de abril. Boone dijo el lunes que Stanton iba a enfrentar a Fried, pero el martes indicó que se había equivocado al decirlo.

Fried tiene marca de 4-3 con efectividad de 3,21 en 10 aperturas, después de terminar 19-5 con efectividad de 2,86 y ser seleccionado al Juego de Estrellas la temporada pasada, su primera con los Yankees. Dejó Atlanta como agente libre para firmar un contrato de 218 millones de dólares por ocho años con Nueva York en diciembre de 2024.

Chisholm supera pruebas de conmoción cerebral

Jazz Chisholm Jr. superó varias pruebas de conmoción cerebral después de salir del revés del lunes por 7-3 tras una fuerte colisión con el jardinero derecho dominicano Jasson Domínguez.

Con los Yankees abajo 7-0 en la cuarta entrada, Hao-Yu Lee conectó un elevado alto hacia el jardín derecho corto. Chisholm retrocedió e intentó hacer la atrapada, pero Domínguez se lanzó hacia adelante y atrapó la pelota mientras su guante golpeó al segunda base en el rostro.

“Al recibir un golpe así sentí como si me hubieran dado un puñetazo en la cara, pero fuera de eso, estaba bastante bien”, expresó.

Chisholm no estuvo en la alineación el martes y José Caballero hizo su tercera apertura en la segunda base.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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