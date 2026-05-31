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Mauricio Pochettino recurre a una laptop en pleno partido de EE.UU. ante Senegal

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Mauricio Pochettino reunió a los jugadores a su alrededor durante una pausa de hidratación en el minuto 24 del amistoso del domingo contra Senegal para dar algunas instrucciones tácticas.

El defensa de los Estados Unidos, Miles Robinson (12), despeja el balón con la cabeza ante el delantero de Senegal, Assane Diao (7), durante la segunda mitad de un partido de fútbol amistoso internacional el domingo 31 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Scott Kinser)
El defensa de los Estados Unidos, Miles Robinson (12), despeja el balón con la cabeza ante el delantero de Senegal, Assane Diao (7), durante la segunda mitad de un partido de fútbol amistoso internacional el domingo 31 de mayo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Scott Kinser) AP

No con su voz ni con una pizarra, sino con una computadora portátil.

Las cámaras de televisión mostraron al entrenador de Estados Unidos señalando la pantalla con un dedo mientras hablaba, aparentemente mostrando los movimientos deseados en el campo. Los jugadores, agrupados, observaban atentamente.

“Los jugadores necesitan pensar, pero también necesitan ver”, afirmó Pochettino tras la victoria de los estadounidenses por 3-2.

Pochettino señaló que la FIFA no le ha comunicado a Estados Unidos si se permitirá el uso de computadoras portátiles durante las pausas en la Copa del Mundo. La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mediocampista Weston McKennie comentó que cualquier momento en el que pueda ver y aprender de los movimientos en el campo es útil.

Christian Pulisic dijo que era similar a lo que el equipo hace después del primer tiempo.

“Es algo un poco único para nosotros. Pero eso también es lo que hacemos en el descanso: simplemente repasamos algunas cosas”, expresó Pulisic.

Pulisic indicó que, en general, está a favor de más pausas en el fútbol, que hasta la adopción de las pausas de hidratación presentaba 45 minutos seguidos más el tiempo añadido de acción ininterrumpida en cada tiempo.

“Creo que es algo bueno. Como que los tiempos muertos serían algo bueno en el fútbol. Siento que está bien poder reagruparse un poco", dijo Pulisic.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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