Mauricio Dubón aporta nuevo cuadrangular; Bravos vencen a Piratas por 6-3

El hondureño Mauricio Dubón (izquierda), de los Bravos de Atlanta, festeja con el coach de primera Antoan Richardson luego de pegar un doble productor ante los Piratas de Pittsburgh, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Dubón se fue de 4-2 con tres carreras impulsadas y dos anotadas. Es la primera vez en la carrera de ocho años del hondureño que conecta vuelacercas en tres juegos seguidos.

El venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-2 con una base por bolas y una carrera impulsada, y Matt Olson consiguió dos hits y una anotada.

Otro venezolano, Martín Pérez (4-3), lanzó cinco entradas y permitió tres carreras antes de ceder el montículo al bullpen, que dejó en blanco a la cuarta ofensiva más anotadora de las Grandes Ligas en las últimas cuatro entradas. El cubano Raisel Iglesias consiguió su 12º salvamento y mejoró su efectividad a 0,92 tras lanzar la novena entrada.

Los Bravos han ganado el juego inaugural de una serie en casa nueve veces en 10 intentos esta temporada.

El jonrón de Dubón produjo dos carreras, al enviar la bola a 405 pies hacia el jardín izquierdo. Empató el juego a 3 en la tercera entrada, y su doblete le dio a los Bravos una ventaja de 4-3 en la quinta.

Más tarde anotó con un doble impulsor de Austin Riley.

Mitch Keller (5-3) cargó con la derrota por los Piratas, al permitir seis carreras con siete hits en 4 2/3 entradas. Ha recibido 13 carreras en sus últimas dos aperturas.

Marcell Ozuna, quien jugó para los Bravos de 2020 a 2025, se fue de 4-2 con una carrera impulsada y recibió una fuerte ovación antes de su primer turno al bate.

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FUENTE: AP