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Matthew Stafford rompe récord de pases de anotación de los Rams ante los Raiders

LAS VEGAS (AP) — Matthew Stafford sumó otro hito a su carrera en la NFL el domingo, al lanzar su pase de touchdown número 155 con los Rams de Los Ángeles para romper el récord de la franquicia.

El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, entrena antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 25 de octubre de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher)
El quarterback de los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford, entrena antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Raiders de Las Vegas, el domingo 25 de octubre de 2026, en Las Vegas. (Foto AP/John Locher) AP

Stafford superó a Roman Gabriel, quien lanzó 154 pases de TD para los Rams entre 1962 y 1972.

Rompió la marca con un envío de 11 yardas a Puka Nacua en el segundo cuarto ante los Raiders de Las Vegas, su tercer pase de anotación de la primera mitad.

Stafford lanzó la temporada pasada 46 pases de touchdown, la cifra más alta de la liga y la mejor de su carrera, y ganó su primer premio al Jugador Más Valioso (MVP). El veterano de 18 años acumuló 282 pases de TD en 12 temporadas con Detroit antes de ser traspasado a Los Angeles.

Ocupa el sexto lugar en la lista histórica de la NFL en pases de touchdown y, entre los jugadores en activo, solo está por detrás de Aaron Rodgers, de Pittsburgh.

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FUENTE: AP

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