Matt Olson conecta otro jonrón y Bravos vencen 4-3 a Azulejos

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Matt Olson de los Bravos de Atlanta batea un cuadrangular en la sexta entrada ante los Azulejos de Toronto el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Mike Stewart) AP

El imponente batazo de Olson apenas superó la barda del jardín derecho, desempatando el juego 3-3 en la sexta entrada. Fue su 17mo jonrón de la temporada.

Elder (5-3) lanzó 6 2/3 entradas, permitiendo seis hits y tres carreras. Fue una gran mejoría respecto a su última salida, cuando fue castigado con nueve hits y seis carreras en 3 1/3 episodios de una derrota 8-0 ante los Medias Rojas en Fenway Park.

Kazuma Okamoto conectó un jonrón de dos carreras por Toronto.

Kevin Gausman y los Azulejos mantuvieron al venezolano Ronald Acuña Jr. dentro del parque después de que el toletero de Atlanta conectara cinco jonrones en los cuatro juegos anteriores. Pero el cuadrangular de Olson llevó al equipo con el mejor récord de las Grandes Ligas a colocarse con marca de 41-20.

Gausman (4-4) cargó con la derrota pese a otra apertura larga. Permitió cinco hits y cuatro carreras, con ocho ponches en seis entradas — la 12da vez en 13 aperturas que llega al menos a cinco.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP