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Mateo Chávez sabe que va contracorriente, pero luchará por alcanzar la titularidad con México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Mateo Chávez sabe que tendrá que nadar contracorriente si quiere ser titular con la selección mexicana en el Mundial del 2026, pero eso no significa que el lateral va a dejar de luchar por conseguir ese objetivo.

El jugador de 22 años desembarcó la víspera para unirse a la concentración de la selección y de inmediato comenzó su lucha por tratar de arrebatarle la titularidad a Jésus Gallardo, quien ha monopolizado el puesto de lateral izquierdo los últimos dos Mundiales.

“Yo admiro mucho y respeto a Jesús, además trato de aprenderle mucho, yo creo que es un gran jugador, pero llegó la competencia que es sana”, dijo Chávez previo al entrenamiento del miércoles. “Sólo hay una posición en la lateral izquierda y los dos queremos jugar”.

Gallardo, quien fue titular en Rusia 2018 y Qatar 2022, ha sido uno de los jugadores más regulares desde que Javier Aguirre llegó al banquillo de México en agosto del 2024 y se considera que tiene el puesto asegurado.

Además de sus buenas actuaciones en selección, Gallardo fue pieza importante para que Toluca consiguiera un bicampeonato de liga recientemente y un puesto en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Por eso no sorprende que, en su deseo por pelear la titularidad, Chávez no tomó vacaciones y reportó de inmediato luego de terminar la que fue su primera temporada con el AZ Alkmaar de Holanda.

“Sé que él tiene a experiencia a favor porque tiene dos mundiales, pero yo también quiero hacer mi camino, quiero ganarme mi lugar y creo que tenemos una gran Jesús y yo”, agregó Chávez, quien en México participó en sólo 37 partidos en primera división antes de ir a Europa.

“Yo fui a Europa por buscarme mi lugar aquí, para que me voltearan a ver, para mostrar mi trabajo y yo crecer, creo que me fui a un gran club, pero también es un club formativo”, agregó.

El talentoso exjugador de Chivas en México tendrá oportunidad de pelear por ese sitio como titular no sólo en los entrenamientos sino también en tres partidos amistosos que le restan a México antes de debutar ante Sudáfrica el 11 de junio.

La próxima prueba es el viernes cuando el combinado mexicano enfrente a Ghana, en Puebla.

“Como dije, vengo a buscarme mi lugar en la lista final y después yo creo que como otra meta a corto plazo es ser titular, yo quiero pelear un lugar y me lo ganaré con el día a día”, concluyó.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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