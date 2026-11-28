Matas Buzelis, alero de los Bulls de Chicago, encesta frente a Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, en el duelo del sábado 28 de noviembre de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Buzelis cambió de mano y anotó para darles la ventaja a los Bulls. En la otra canasta, alcanzó a desviar el tiro de Aaron Nesmith para extender a cinco partidos la racha de derrotas de Indiana como visitante.