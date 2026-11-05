Matan a un agente de seguridad jordano junto a la embajada de Sri Lanka en Amán

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que un miembro de sus fuerzas fue agredido con un objeto punzante y murió, y que se abrió una investigación sobre el ataque en Ammán. No proporcionó más detalles.
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EL CAIRO, Egipto (AP) — Un agresor atacó y mató a un agente de seguridad cerca de la embajada de Sri Lanka en la capital de Jordania el jueves, informaron las autoridades.
La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que un miembro de sus fuerzas fue agredido con un objeto punzante y murió, y que se abrió una investigación sobre el ataque en Ammán. No proporcionó más detalles.
La embajada de Sri Lanka confirmó que el ataque ocurrió en sus inmediaciones, pero no dio más información.
El ataque se produce semanas después de que hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia del sur de Jordania, matando a nueve personas e hiriendo a decenas más.
La televisora estatal jordana Al-Mamlaka informó que el agresor, que fue detenido, intentó apoderarse del arma del agente de seguridad que murió. Un segundo agente de seguridad intervino para detenerlo, y tanto el agresor como el segundo agente de seguridad sufrieron heridas, señaló Al-Mamlaka.
___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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