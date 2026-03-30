Matan a más de 70 personas en Sudán del Sur tras una disputa en mina de oro

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Un video de decenas de cadáveres en un terreno abierto se compartió en internet, y un periodista local señaló que se cree que muchas otras víctimas huyeron hacia el campo.

El yacimiento de Jebel Iraq, en el estado de Ecuatoria Central, ha sido en el pasado escenario de enfrentamientos violentos entre mineros ilegales y empresas mineras.

El portavoz policial Kwacijwok Dominic Amondoc indicó que compartirá más información sobre el ataque una vez que obtenga más detalles.

“Lo único que sé es que hombres armados desconocidos atacaron Jebel Iraq en una mina de oro. Hay más de 70 muertos y muchos más heridos”, manifestó.

El Movimiento/Ejército Popular de Liberación de Sudán – En Oposición, o SPLM/A-IO, condenó el ataque el lunes y culpó a las fuerzas gubernamentales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP