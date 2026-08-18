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Masyn Winn pega jonrón y Cardenales blanquean a Rojos por 3-0

CINCINNATI (AP) — Masyn Winn conectó un jonrón y dos dobles, mientras que Kyle Leahy permitió tres hits y repartió seis ponches en cinco entradas, para que los Cardenales de San Luis blanquearan el martes 3-0 a los Rojos de Cincinnati.

Masyn Winn, campocorto de los Cardenales de San Luis, lanza a primera durante el juego del martes 18 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Carolyn Kaster)
Masyn Winn, campocorto de los Cardenales de San Luis, lanza a primera durante el juego del martes 18 de agosto de 2026 ante los Rojos de Cincinnati (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Riley O’Brien lanzó la novena para su 32º salvamento. Fue la 12ª vez que los Rojos se fueron en blanco esta temporada y la novena victoria por blanqueada de los Cardenales.

Winn no conectaba dos dobles en un juego desde el 28 de julio de 2025 contra los Marlins.

El jardinero izquierdo de los cardenales, Joshua Báez, se fue de 3-0 con una carrera impulsada con un elevado de sacrificio. Ahora, el joven dominicano está de 17-0 con siete ponches desde su jornada de tres jonrones en Wrigley Field el sábado.

Leahy (10-4) realizó 90 lanzamientos. Fue su décima apertura consecutiva permitiendo dos carreras limpias o menos.

El cuadrangular de Winn ante el zurdo Andrew Abbott (6-8) en la quinta entrada puso a los Cardenales arriba por 1-0. Fue el quinto jonrón de Winn en la temporada y el primero desde el 3 de julio.

También fue el primer jonrón permitido por Abbott en 23 1/3 entradas desde el 26 de julio.

El segundo doble de Winn llegó con un out en la séptima. Anotó cuando el dominicano José Fermín siguió con un doble para poner la pizarra 2-0.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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