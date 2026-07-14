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Massimiliano Allegri confía en igualar el nivel campeón de Conte tras asumir al frente del Napoli

El nuevo entrenador del Napoli, Massimiliano Allegri, confía que podrá seguir con éxito los pasos de Antonio Conte.

El nuevo entrenador del Napoli Massimiliano Allegri sostiene la camiseta del equipo junto al presidente del club Aurelio De Laurentiis en su conferencia de prensa el martes 14 de julio del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)
El nuevo entrenador del Napoli Massimiliano Allegri sostiene la camiseta del equipo junto al presidente del club Aurelio De Laurentiis en su conferencia de prensa el martes 14 de julio del 2026. (Alessandro Garofalo/LaPresse via AP) AP

Al fin y al cabo, ya lo ha hecho antes.

Allegri sustituyó a Conte en la Juventus en 2014, después de que Conte guiara a la Bianconeri a tres títulos de la Serie A. Luego, Allegri ganó cinco seguidos con la Juventus, además de conducir al equipo a cuatro títulos de la Copa Italia y a dos finales de la Liga de Campeones.

Conte dejó al Napoli en mayo tras dos años al mando, periodo en el que su equipo terminó primero y segundo en la liga italiana. Allegri, quien fue despedido por el AC Milan al final de la campaña, fue confirmado como su sucesor a comienzos de julio y recibió un contrato de tres años.

“Estoy heredando una plantilla que, sin duda, está acostumbrada al trabajo duro. Conte ha demostrado su valía a lo largo de su carrera”, afirmó Allegri el martes en su primera conferencia de prensa como entrenador del Napoli. “Tengo suerte; en realidad, esta es la segunda vez que heredo el equipo de Antonio — esperemos que sea un buen presagio”.

“Será importante trabajar con seriedad y profesionalismo y, sobre todo, sentar las bases para llegar a marzo — como siempre digo, ahí es cuando se deciden las temporadas — todavía en la pelea por todos nuestros objetivos: la Serie A, la Liga de Campeones, la Copa Italia”.

Allegri fue despedido del Milan después de lo que los propietarios del club consideraron “un fracaso inequívoco” en la temporada. Pese a pasar gran parte de la campaña en las dos primeras posiciones y peleando por el título, una racha de apenas dos victorias en los últimos ocho partidos hizo caer al Milan al quinto puesto en la última jornada.

“No es una cuestión de redención; a veces las temporadas simplemente terminan de cierta manera”, manifestó Allegri. “Estoy decepcionado por cómo resultaron las cosas la temporada pasada. Estuvimos entre los tres primeros desde la jornada 2 hasta la jornada 37; solo salimos en la primera y en la última jornada, y la última es la que cuenta”.

“Estoy decepcionado porque, en todo mi tiempo como entrenador — en la Juventus y en el Milan — esta fue la primera vez que termino fuera de los cuatro primeros. Y no voy a negar que me ha pesado”.

El Milan reemplazó a Allegri con Ruben Amorim, y en la presentación del técnico portugués el propietario del equipo, Gerry Cardinale, se refirió a él como un entrenador que juega para ganar, en lugar de jugar para no perder.

“En absoluto comento las palabras de la directiva. Solo puedo agradecer a quienes me apoyaron durante toda la temporada", comentó Allegri. “Luego, por desgracia, lamentamos los objetivos no alcanzados, pero comienza otro año, hermoso de vivir; tenemos tres competiciones y empezamos con gran entusiasmo”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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