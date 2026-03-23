Mascherano advierte: Messi necesita jugar y no descansar en la recha final hacia un sexto Mundial

Lionel Messi del Inter Miami durante el partido contra New York City FC, el domingo 22 de marzo de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Y la frustrada realización de la Finalissima contra España en Qatar por la guerra en Oriente Medio le permitirá tener una última función jugando en casa con la casaca de Argentina.

Rumbo a la penúltima fecha internacional antes del Mundial que se jugará en Norteamérica, Messi fue el autor del segundo gol de su Inter Miami en la victoria de visitante 3-2 ante New York City FC. El tanto de tiro libre fue su cuarto gol en igual número de partidos disputados esta temporada con los reinantes campeones de la MLS.

Messi e Inter Miami sufrieron un duro golpe dntro de sus objetivos de 2026 al caer eliminados por Nashville en los octavos de final en la Copa de Campeones, un título que se habían puesto entre ceja y ceja.

Efectivamente, no contemplan darle descanso a Messi de aquí hasta junio. Después de todo, según Mascherano, jugar es lo que más le conviene al astro.

“No tenemos muchos partidos entre semana de cara a estos próximos dos meses. Hay solo dos o tres semanas donde vamos a tener partidos entre semana, el resto va a ser un partido por semana”, afirmó el entrenador argentina tras la victoria ante NYCFC el domingo. "Todo lo que podamos contar con Leo, bienvenido sea”.

“Entendemos que entra en un período que es prácticamente una recta final. Pero lo conocemos y tomamos las decisiones consensuadas por sus sensaciones y cómo se va sintiendo”, remarcó.

Restan menos de dos meses y medio para el debut de Argentina en el Mundial, programado para el 16 de junio contra Argelia en Kansas City. Ocho día después, el capitán argentino cumplirá 39 años. La Albiceleste también se cruzará con Austria y Jordania en el Grupo J de un torneo ampliado a 48 equipos y 104 partidos.

Messi viajaba a Buenos Aires para incorporarse a los trabajos de la selección campeona del mundo, que de tener un duelo contra el campeón de Europa acabó a los apuros programando un par de ensayos contra equipos africanos de poca jerarquía.

El primero será el viernes contra Mauritania y contra Zambia, el siguiente martes. Ambos fogueos serán en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Habrá mucha expectativa por lo que haga o pueda decir Messi, quien acaba de superar la barrera de los 900 goles en su carrera, durante los próximos días o en su defecto el seleccionador Lionel Scaloni.

Messi siguen sin confirmar con certeza que acudirá a su sexto Mundial, advirtiendo que la decisión final se tomará en base del día a día y midiendo su condición física.

Fuera de carrera en la CONCACAF, la “Pulga” no se verá exigido a disputar partidos entre semana en los próximos dos meses y se enfocará en la MLS.

“Tratamos de cuidarlo todo lo posible. Sabemos que él donde más cómodo se siente es jugando y también lo que le mejor le hace a su físico. Ahora irá a la selección, y a la vuelta iremos viendo", añadió.

Probablemente el mejor escenario para Inter Miami, la selección y Messi, quien llegó a los 54 goles en la liga estadounidense y a los 901 en su carrera.

“Es un jugador importante. Claramente sin él es imposible que podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteados", destacó Mascherano.

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FUENTE: AP