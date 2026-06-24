Más de 80 escolares intoxicados en Perú tras recibir medicamento equivocado durante campaña de salud

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El suceso ocurrió la víspera en la escuela rural Túpac Amaru II cuando los estudiantes del nivel secundario participaban de una campaña sanitaria y en lugar de un medicamento para los parásitos recibieron un anticonvulsivo para tratar la epilepsia.

"Se ha confirmado un proceso de confusión de medicamentos", dijo a la radio local RPP el gerente regional de Salud de Cusco, Jorge Farfán. Indicó que se investiga cómo ocurrió el incidente en la escuela, donde predomina el uso de la lengua quechua. El establecimiento educativo ubicado en la provincia de Quispicanchi en una zona por donde se extendió en 1780 la rebelión del líder indígena Túpac Amaru II contras las autoridades coloniales españolas.

Los adolescentes presentaron visión borrosa, fuertes dolores abdominales, profunda somnolencia y sequedad en la boca, indicó la gerencia regional de Salud en un comunicado. Dos decenas de estudiantes permanecen internados en dos hospitales de Cusco ubicados a dos horas de la escuela.

En la provincia de Quispicanchi —donde la población se dedica a la agricultura, la ganadería y a ofrecer caballos para turistas que visitan una icónica montaña de colores — persisten las parasitosis intestinales asociadas a la falta de acceso al agua potable y la eliminación inadecuada de excretas, según datos oficiales.

En Perú la prensa ha reportado otros casos de intoxicación masiva de escolares por diversos motivos, incluida la ingesta de desayunos en mal estado distribuidos en escuelas públicas.

En 2025 el gobierno cambió el nombre de un programa escolar de alimentos por acumular más de un centenar de denuncias de distribución de alimentos con hongos, gusanos y heces de ratones que provocaron intoxicaciones en escolares de todo el país en 2024.

FUENTE: AP

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