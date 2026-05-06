Más de 600 militares de diversos países buscan a soldados de EEUU desaparecidos en Marruecos

La búsqueda entró en su quinto día, mientras las maniobras militares León Africano se acercaban a su final.

Los dos militares norteamericanos desaparecieron la semana pasada cerca del área de entrenamiento de Cap Draa, a las afueras de Tan-Tan, una ciudad costera del suroeste de Marruecos, informó el ejército marroquí. Al parecer estaban de excursión y posiblemente cayeron al océano.

Más de 600 efectivos de Estados Unidos, Marruecos y otros participantes de las maniobras multinacionales participan en la búsqueda y han cubierto más de 45 kilómetros cuadrados de zona costera y de mar abierto, declaró a The Associated Press un funcionario de defensa de Estados Unidos. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a referirse públicamente al asunto.

“Nuestros dos soldados y sus familias siguen siendo nuestra prioridad absoluta”, declaró la fuente.

Los soldados participaban en las maniobras "León Africano 26" que comenzaron en abril en cuatro países —Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal— con más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones. Las maniobras, cuya versión actual concluye el viernes, han sido desde el 2004 el mayor ejercicio militar conjunto de Estados Unidos en África.

La Marina marroquí difundió un video de buzos militares examinando cuevas, aeronaves escaneando la superficie del océano y equipos de personal uniformado y unidades caninas recorriendo la escarpada línea costera. Varias unidades militares marroquíes participan en la búsqueda.

Dos embarcaciones del componente de adiestramiento marítimo de las maniobras fueron reasignadas a la búsqueda, entre ellas una fragata marroquí europea multimisión y un buque francés de abastecimiento multipropósito. Un buque logístico de Estados Unidos continúa apoyando el ejercicio mientras colabora en las labores de búsqueda, indicó el funcionario.

El equipo de aviación involucrado en la búsqueda incluye un jet UC-35 Citation de Estados Unidos, una aeronave C-12 Huron del Ejército de Estados Unidos y helicópteros marroquíes Puma y Super Puma.

Varios proveedores de tecnología que participan en el ejercicio han desplegado sistemas aéreos no tripulados para ayudar con la vigilancia del área de búsqueda, señaló el funcionario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP