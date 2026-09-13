Más de 30 desaparecidos tras naufragio de un ferry en Vanuatu

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El ferry MV Matui viajaba entre las islas de Ambae y Santo con 47 personas a bordo cuando se hundió el viernes, informaron medios locales. Equipos de búsqueda rescataron a 15 sobrevivientes del agua durante el fin de semana, señaló la oficina del primer ministro en un comunicado emitido el domingo.

También se recuperó un cuerpo, de acuerdo con el comunicado, mientras que más de 30 personas seguían desaparecidas. La búsqueda se enfoca actualmente en una franja de costa hacia donde las corrientes podrían haber arrastrado a sobrevivientes.

“Esta pérdida parece ser el resultado de los fuertes vientos y de que no se atendieron las advertencias marítimas, así como un posible acto de negligencia que incluye una embarcación sobrecargada”, indicó el comunicado. El servicio meteorológico del país emitió una advertencia marítima por vientos fuertes y mar agitado el día en que zarpó el ferry.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP