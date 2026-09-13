americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Más de 30 desaparecidos tras naufragio de un ferry en Vanuatu

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Rescatistas buscaban el lunes a más de 30 personas que continuaban desaparecidas después del hundimiento de un ferry de pasajeros en aguas frente a la nación insular de Vanuatu, en el Pacífico sur.

El ferry MV Matui viajaba entre las islas de Ambae y Santo con 47 personas a bordo cuando se hundió el viernes, informaron medios locales. Equipos de búsqueda rescataron a 15 sobrevivientes del agua durante el fin de semana, señaló la oficina del primer ministro en un comunicado emitido el domingo.

También se recuperó un cuerpo, de acuerdo con el comunicado, mientras que más de 30 personas seguían desaparecidas. La búsqueda se enfoca actualmente en una franja de costa hacia donde las corrientes podrían haber arrastrado a sobrevivientes.

“Esta pérdida parece ser el resultado de los fuertes vientos y de que no se atendieron las advertencias marítimas, así como un posible acto de negligencia que incluye una embarcación sobrecargada”, indicó el comunicado. El servicio meteorológico del país emitió una advertencia marítima por vientos fuertes y mar agitado el día en que zarpó el ferry.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

CUBA DISPARA SUS COMPRAS A EEUU EN 2026: importaciones crecen 61,8% y alcanzan $674 millones

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

Hallan sin vida a Alexander Pantoja, trabajador eléctrico desaparecido durante una jornada en Santiago de Cuba

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

EMPRESA RUSA PRESENTA SEGUNDA DEMANDA CONTRA LA AVIACIÓN CUBANA: reclamos ya suman $8,65 millones

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter