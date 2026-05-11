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Más de 200 peruanos retornan en aviones del gobierno boliviano tras estar varados en vías de Bolivia

LIMA (AP) — Perú informó el lunes que 241 nacionales, entre ellos escolares, arribaron en aviones de la fuerza aérea boliviana a un aeropuerto peruano de los Andes desde dos ciudades de Bolivia luego de ser afectados en los últimos días por bloqueos que realizaron campesinos en distintas rutas en contra del presidente Rodrigo Paz.

Bicicletas pertenecientes al pueblo indígena aymara bloquean una carretera para protestar contra las políticas gubernamentales y exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz en El Alto, Bolivia, el lunes 11 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Bicicletas pertenecientes al pueblo indígena aymara bloquean una carretera para protestar contra las políticas gubernamentales y exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz en El Alto, Bolivia, el lunes 11 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

La cancillería peruana indicó que los pasajeros llegaron en tres aeronaves hasta Juliaca, una importante ciudad peruana del sur cercana a Bolivia. Más de 140 pasajeros eran estudiantes que habían viajado a la ciudad boliviana de Potosí para participar en el 200 aniversario de una importante escuela llamada Pichincha que había invitado a una delegación escolar peruana.

El canciller Carlos Pareja agradeció al gobierno boliviano el traslado de los escolares y varios padres de los menores, que habían llegado a Bolivia desde escuelas de las regiones peruanas de Arequipa, Puno y Cusco.

Sindicatos y campesinos protestan contra el mandatario boliviano con bloqueos de vías ante la falta de respuestas a la crisis económica, la escasez de combustibles y las demoras en el resarcimiento de daños por la gasolina de “mala calidad”, según denuncian los sindicatos. Los cortes mantienen aislada a la capital de Bolivia del resto del país desde hace más de una semana provocando el desabastecimiento y el encarecimiento de alimentos.

Las clases escolares también fueron suspendidas el lunes por un paro de maestros en reclamo de mejoras salariales.

Paz, de perfil conservador, asumió en noviembre de 2025 en medio de la peor crisis en cuatro décadas, tras los gobiernos de izquierda de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), con una inflación anual que bordea el 20%, falta de dólares y escasez de combustibles.

El gobierno ha culpado a sectores afines a Morales de estar detrás de la ola de protestas.

FUENTE: AP

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