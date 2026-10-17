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Martínez sale en camilla tras choque cabeza con cabeza en partido de la Liga Premier

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El arquero argentino Emi Martínez fue retirado en camilla después de recibir unos 10 minutos de atención médica el sábado tras un choque cabeza con cabeza en un tiro libre mientras jugaba para el Chelsea en la Liga premier

El portero del Chelsea Emiliano Martinez se golpea la cabeza al pelear un balón con Jarrad Branthwaite del Everton en el encuentro de la Liga Premier el sábado 17 de octubre del 2026. (Mike Egerton/PA via AP)
El portero del Chelsea Emiliano Martinez se golpea la cabeza al pelear un balón con Jarrad Branthwaite del Everton en el encuentro de la Liga Premier el sábado 17 de octubre del 2026. (Mike Egerton/PA via AP) AP

Martínez salió a cortar un centro al área y chocó con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite a mitad del segundo tiempo en el Hill Dickinson Stadium.

Mientras Branthwaite siguió jugando después de una prueba por conmoción cerebral, Martínez tuvo que abandonar el campo por una aparente lesión en la cabeza y fue reemplazado por Mike Penders.

Personal médico de ambos equipos atendió a Martínez, a quien —según informó la cadena británica TNT Sports— estaban trasladando al hospital. Se vio a Martínez moviendo los brazos mientras lo sacaban del campo.

El marcador era 1-0 a favor del Chelsea en ese momento y el equipo terminó ganando 2-0.

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FUENTE: AP

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