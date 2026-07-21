Martí Cifuentes es nombrado nuevo entrenador de los Timbers de Portland

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Cifuentes firmó un contrato de tres años con Portland hasta la temporada 2028-29 de la MLS. El técnico español se incorporará al equipo tras el proceso de aprobación de la visa, informaron los Timbers el martes.

“Siempre he seguido la MLS, y desde hace tiempo ha sido una ambición mía vivir esta liga", manifestó Cifuentes en un comunicado. "Tener la oportunidad de hacerlo en un club como Portland, con una afición tan increíble y un grupo de jugadores tan emocionante, es realmente especial”.

Cifuentes, de 44 años, se desempeñó más recientemente como entrenador del Leicester City en la segunda división inglesa. Pasó también dos temporadas con el Queens Park Rangers.

Sustituye a Phil Neville, quien se separó de los Timbers a finales de mayo tras una derrota por 3-1 en casa ante los Earthquakes de San José.

Los Timbers acumulan 17 puntos y ocupan el undécimo sitio de la Conferencia Oeste, dos por debajo del peldaño que otorga un boleto al play-in.

“Martí es un líder joven y analítico, con una curiosidad intelectual por su oficio como pocas veces he visto en un entrenador", aseveró el propietario de los Timbers, Merritt Paulson. "Ha sido puesto a prueba en diversos entornos y países de alta presión, y no tengo ninguna duda de que, con nuestro apoyo, Martí Cifuentes construirá algo verdaderamente especial en Portland”.

Jack Cassidy continuará como entrenador interino de Portland hasta que llegue Cifuentes. Los Timbers derrotaron 5-1 a los Sounders de Seattle la semana pasada en el primer partido de Cassidy al mando. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP