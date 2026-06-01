Marte y Arenado conectan jonrones clave y Diamondbacks vencen 4-1 a Dodgers

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Ketel Marte, de los Diamondbacks de Arizona, celebra con Tommy Troy (9) después de batear un jonrón de dos carreras contra los Dodgers de Los Ángeles en la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el lunes 1 de junio de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Los Dodgers perdieron apenas por cuarta vez en 18 juegos. Shohei Ohtani tuvo una noche de tres imparables y suma 10 hits en sus últimos cinco partidos.

Arenado puso a los D-backs arriba 2-1 en la séptima entrada, al disparar su octavo vuelacercas de la temporada hacia el jardín entre izquierdo y central. Marte añadió su jonrón de dos outs, indiscutible, en la octava para darle a Arizona un bienvenido colchón.

Fue el décimo cuadrangular de Marte en el año. Paul Sewald trabajó la novena para su 15to salvamento en 16 oportunidades, después de que Taylor Clarke (2-1) lanzara una séptima entrada sin carreras para acreditarse la victoria.

El venezolano Eduardo Rodríguez continuó su brillante temporada con Arizona al lanzar seis entradas de una carrera. El zurdo permitió cinco hits y una base por bolas, ponchó a tres y tiene una efectividad de 2,24 en 12 aperturas.

El derecho de los Dodgers Emmet Sheehan (3-2) permitió dos carreras y tres hits en seis entradas y un tercio, con tres ponches. Fue su tercera apertura de calidad en sus últimas cuatro salidas, aunque terminó de manera complicada.

El lanzador de 26 años permitió un doble de Corbin Carroll en la primera entrada antes de retirar a sus siguientes 15 bateadores. La racha terminó en la sexta cuando Troy conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas hacia el jardín izquierdo, para empatar el juego 1-1. Arenado siguió con su jonrón en la séptima, lo que envió al mánager de los Dodgers, Dave Roberts, al bullpen.

Fue la primera victoria de los D-backs esta temporada sobre los Dodgers, que barrieron una serie de tres juegos en Los Ángeles para comenzar el año. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP