americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marsh y Schwarber intercambian roles y guían a los Phillies ante White Sox 8-6

FILADELFIA (AP) — Brandon Marsh conectó su primer jonrón ante un abridor zurdo en casi cuatro años, Kyle Schwarber pegó cuatro sencillos en un juego por primera vez en su carrera y los Filis de Filadelfia derrotaron 8-6 a los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes.

Brandon Marsh, derecha, de los Filis de Filadelfia, observa el viaje de la pelota de su jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 5 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola)
Brandon Marsh, derecha, de los Filis de Filadelfia, observa el viaje de la pelota de su jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 5 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

El cubano Adolis García conectó cuadrangular por segundo juego consecutivo, Alec Bohm bateó un doble de dos carreras y Trea Turner impulsó una carrera por Filadelfia, que ganó cuatro seguidos y ocho de 10.

Marsh, líder de la Liga Nacional con un promedio de bateo de .332, encendió la segunda entrada de cinco carreras de los Filis con un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Medias Blancas, Anthony Kay. Fue el primer cuadrangular de Marsh ante un abridor zurdo desde el 16 de julio de 2022, cuando la sacó del parque con los Angelinos de Los Ángeles frente a los Dodgers y el mexicano Julio Urías.

Mientras tanto, el toletero Schwarber, quien lidera las Grandes Ligas con 23 vuelacercas, pegó sencillos en la primera, segunda, séptima y octava entradas y terminó de 5-4. Anotó la carrera de la ventaja en la séptima con un elevado de sacrificio del panameño Edmundo Sosa, deslizándose por debajo del toque en el plato. Los Filis añadieron una carrera de seguridad en el episodio cuando el relevista de los Medias Blancas —y excerrador de los Filis— el dominicano Seranthony Domínguez lanzó un wild pitch.

Jonathan Bowlan (2-0) se acreditó la victoria en relevo del peruano Jesús Luzardo, quien permitió cinco carreras y seis hits en seis entradas. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena perfecta para conseguir su 15to salvamento en el mismo número de oportunidades.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y El Cangrejo en La Habana

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y "El Cangrejo" en La Habana

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter