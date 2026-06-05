Marsh y Schwarber intercambian roles y guían a los Phillies ante White Sox 8-6

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Brandon Marsh, derecha, de los Filis de Filadelfia, observa el viaje de la pelota de su jonrón de dos carreras durante la segunda entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 5 de junio de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola) AP

El cubano Adolis García conectó cuadrangular por segundo juego consecutivo, Alec Bohm bateó un doble de dos carreras y Trea Turner impulsó una carrera por Filadelfia, que ganó cuatro seguidos y ocho de 10.

Marsh, líder de la Liga Nacional con un promedio de bateo de .332, encendió la segunda entrada de cinco carreras de los Filis con un jonrón de dos carreras ante el abridor de los Medias Blancas, Anthony Kay. Fue el primer cuadrangular de Marsh ante un abridor zurdo desde el 16 de julio de 2022, cuando la sacó del parque con los Angelinos de Los Ángeles frente a los Dodgers y el mexicano Julio Urías.

Mientras tanto, el toletero Schwarber, quien lidera las Grandes Ligas con 23 vuelacercas, pegó sencillos en la primera, segunda, séptima y octava entradas y terminó de 5-4. Anotó la carrera de la ventaja en la séptima con un elevado de sacrificio del panameño Edmundo Sosa, deslizándose por debajo del toque en el plato. Los Filis añadieron una carrera de seguridad en el episodio cuando el relevista de los Medias Blancas —y excerrador de los Filis— el dominicano Seranthony Domínguez lanzó un wild pitch.

Jonathan Bowlan (2-0) se acreditó la victoria en relevo del peruano Jesús Luzardo, quien permitió cinco carreras y seis hits en seis entradas. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena perfecta para conseguir su 15to salvamento en el mismo número de oportunidades.

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FUENTE: AP