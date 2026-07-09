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Marruecos vuelve a caer ante Francia por 2-0 en el Mundial, ahora en cuartos de final

FOXBOROUGH, Massachusetts (AP) — Francia volvió a eliminar a Marruecos en el Mundial.

Noussair Mazraoui, de Marruecos, lamenta la derrota ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el jueves 19 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Matt Slocum)
Noussair Mazraoui, de Marruecos, lamenta la derrota ante Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el jueves 19 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Matt Slocum) AP

Por segundo torneo consecutivo, los franceses doblegaron a Marruecos por 2-0 — esta vez en los cuartos de final en el Gillette Stadium, cuatro años después de caer por el mismo marcador en las semifinales.

Con muy pocas ocasiones de ataque, Marruecos apenas registró un tiro a puerta el jueves, y éste llegó a los 82 minutos, cuando ya perdía por dos goles.

Fue el mismo desenlace que en Qatar, cuando los Leones del Atlas se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial.

“El futuro será brillante si seguimos así, pero eso no significa que no quisiéramos ganar hoy. Por supuesto, queríamos ganar hoy", manifestó el entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi. "Hicimos todo lo que pudimos para ganar, pero nos enfrentamos a un rival muy difícil. Es una decepción, claro, pero seguiremos trabajando para el futuro”.

La mejor ocasión de los marroquíes llegó cuando el mediocampista Azzedine Ounahi remató desde el borde del área, pero el arquero Mike Maignan se lanzó para desviar el balón y, en esencia, sepultar las esperanzas del conjunto del Magreb.

“No tenían delanteros de verdad que usaran su velocidad por las bandas", resumió el entrenador francés Didier Deschamps. "Nosotros teníamos la posesión del balón; ellos no tenían manera de ser peligrosos para nosotros”.

No es que Marruecos no hiciera un gran esfuerzo en el Mundial de este año. Reclutó al talentoso Ayyoub Bouaddi, de 18 años, quien podría haber estado jugando con las selecciones juveniles de Francia. Nació en Senlis, una hora al norte de París, y después de representar a Francia en todas las categorías posibles, cambió de selección.

“Sabemos que representamos más que a un solo país. Representamos al pueblo marroquí y a muchos países de Asia y África", indicó Ouahbi. "Mucha gente se ve reflejada en este equipo, y seguiremos trabajando para ganar títulos en el futuro”.

La mejor oportunidad de Marruecos en la primera mitad llegó justo antes del silbatazo del descanso, cuando Achraf Hakimi cobró un tiro libre desde apenas fuera del área, que se fue por fuera del poste derecho.

“La primera mitad fue muy complicada. Francia estuvo muy bien con el balón. Nos causaron muchos problemas por las bandas con sus jugadores, y también por el centro", reconoció Ouahbi. "Cuando tuvimos la posesión, nuestras transiciones no fueron tan buenas, así que tuvimos que correr un poco más y ellos terminaron estando en una zona de confort”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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