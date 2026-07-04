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Marruecos vence 3-0 a Canadá y avanza a cuartos de final del Mundial; coanfitrión se despide

HOUSTON (AP) — Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una victoria 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial el sábado, convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en al menos dos oportunidades

El marroquí Soufiane Rahimi celebra durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay)
El marroquí Soufiane Rahimi celebra durante el partido de octavos de final entre Canadá y Marruecos, el sábado 4 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/Eric Gay) AP

Ninguno de los dos equipos logró destrabar el marcador hasta que Ounahi recibió un servicio de Achraf Hakimi en un tiro libre y sacó un potente disparo de derecha entre una maraña del jugadores para depositar el balón en el ángulo inferior derecho y poner a Marruecos al frente 1-0 en el minuto 50.

Ounahi duplicó la ventaja con un disparo de derecha desde el centro del área luego de recibir un pase de Brahim Díaz al minuto 82.

Soufiane Rahimi cerró la cuenta en el último minuto del tiempo añadido.

Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston al ganador del duelo entre Paraguay y Francia.

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