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Marruecos pierde por lesión a Ezzalzouli y Aguerd para el Mundial

BASKING RIDGE, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Marruecos sustituyó a dos jugadores lesionados en su plantel para el Mundial antes del debut contra Brasil, incluido el extremo Abde Ezzalzouli.

El volante noruego Martin Odegaard (10) pugna por el balón con el delantero marroquí Abde Ezzalzouli durante un partido amistoso, el domingo 7 de junio de 2026, en Harrison, Nueva Jersey. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez)
El volante noruego Martin Odegaard (10) pugna por el balón con el delantero marroquí Abde Ezzalzouli durante un partido amistoso, el domingo 7 de junio de 2026, en Harrison, Nueva Jersey. (AP Foto/Eduardo Muñoz Álvarez) AP

La FIFA confirmó que Ezzalzouli, del Real Betis, Nayef Aguerd, zaguero del Olympique de Marsella, fueron dados de baja la selección de Marruecos para el torneo.

Ezzalzouli ayudó al Betis a clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada y asoma como una posible revelación en el Mundial.

Aguerd fue una pieza clave del seleccionado que alcanzó un histórico pase a las semifinales en el Mundial de Qatar 2022.

Fueron reemplazados por Amine Sbaï, del club francés Angers, y Marwane Saadane, del equipo saudí Al Fateh.

Marruecos debutará contra Brasil el sábado en el estadio MetLife, cerca de Nueva York. Seguirá ante Escocia el 19 de junio, cerca de Boston, y cerrará el Grupo C contra Haití el 24 de junio en Atlanta.

Ezzalzouli se lesionó la rodilla derecha en un partido amistoso contra Noruega el fin de semana pasado, aunque las pruebas iniciales sugerían que podría mantenerse en la convocatoria del entrenador Mohamed Ouahbi para jugar en las rondas de eliminación directa.

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