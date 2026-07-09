americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marlins vencen 8-4 a Marineros y completan barrida de 3 juegos sumando 6 victoria

MIAMI (AP) — El dominicano Otto López conectó un triple de dos carreras para respaldar una sólida actuación de cinco entradas de Janson Junk, y los Marlins de Miami vencieron 8-4 a los Marineros de Seattle la noche del jueves para ampliar su racha de victorias a seis.

El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Janson Junk, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 9 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El lanzador abridor de los Marlins de Miami, Janson Junk, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el jueves 9 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Griffin Conine conectó un jonrón para ayudar a Miami a completar una barrida de tres juegos.

Los Marlins tienen marca de 52-42 y están 10 juegos por encima de .500 por primera vez desde que completaron una barrida de tres juegos sobre los Nacionales de Washington el 18 de junio de 2023.

López, cuyo promedio de .345 lidera las Grandes Ligas, se fue de 1-3 y recibió dos bases por bolas.

Junk (4-5) permitió dos carreras — una limpia — con tres hits en su primera apertura desde el 25 de mayo, después de ingresar a la lista de lesionados por inflamación del hueso de la espinilla derecha. Ponchó a cinco y dio cuatro bases por bolas.

El cubano mexicano Randy Arozarena conectó su 10mo jonrón para recortar la diferencia a 6-2 en la quinta.

Miller permitió seis carreras — cuatro limpias — con nueve hits en cinco entradas y otorgó cuatro bases por bolas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

Destacados del día

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

🚨NO ME IMPORTA SI ERES ALCALDE: tenso intercambio entre alcalde de Hialeah y policía de Miami

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

Cubano de MIAMI entre los más buscados del FBI en Florida por violar libertad provisional en caso de menor

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

GOLPE AL RÉGIMEN: la histórica cerveza cubana crystal renace en MIAMI

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

VIDEO: Cubanos acusan de estafa a agencia de viajes en Miami tras perder miles de dólares en visas y boletos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter