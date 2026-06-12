Marlins vencen 8-3 a Piratas para su séptima victoria seguida

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Owen Caissie, de los Marlins de Miami, celebra mientras está parado en la segunda base tras impulsar dos carreras con un doblete ante el lanzador de los Piratas de Pittsburgh, Wilber Dotel, durante la séptima entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 12 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Sandy Alcantara (6-4) ganó por tercera vez en tres aperturas en junio, al trabajar ocho entradas. Permitió tres carreras con cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.

Con el juego empatado 2-2 al entrar en la séptima, los Marlins anotaron cuatro carreras ante el relevista Wilber Dotel (1-2). Xavier Edwards impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio, el dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo productor y Caissie amplió la diferencia con su doble que pegó en la barda del jardín central.

El dominicano Endy Rodríguez conectó un jonrón y un doble por los Pirates, que perdieron por sexta vez en siete juegos.

Los Marlins se pusieron al frente 2-1 en la quinta. El dominicano Otto López remolcó una carrera con un rodado y Kyle Stowers siguió con un sencillo productor. Rodríguez conectó un jonrón en la parte baja del inning para empatarlo.

El abridor de los Pirates, Braxon Ashcraft, permitió dos carreras en cinco entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP