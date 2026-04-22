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Marlins permiten 3 hits en triunfo 4-1 sobre Cardenales

MIAMI (AP) — Janson Junk y cinco relevistas se combinaron para permitir apenas tres hits y llevar el miércoles a los Marlins de Miami a una victoria 4-1 sobre los Cardenales de San Luis.

Agustín Ramírez conecta un sencillo para los Marlins de Miami durante el juego contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 22 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Agustín Ramírez conecta un sencillo para los Marlins de Miami durante el juego contra los Cardenales de San Luis, el miércoles 22 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El dominicano Agustín Ramírez conectó dos sencillos e impulsó una carrera, mientras que el venezolano Javier Sanoja aportó tres hits por los Marlins.

Junk (1-2) permitió un hit, dio una base por bolas y ponchó a dos en cinco entradas. Fue retirado después de 56 lanzamientos.

Andrew Nardi relevó a Junk y lanzó la sexta entrada, y Anthony Bender sacó tres outs en la séptima. Michael Petersen ponchó a los tres bateadores en una octava perfecta.

El panameño Iván Herrera conectó un jonrón ante Lake Bachar para abrir la novena y producir la carrera de los Cardenales. Luego Bachar otorgó base por bolas a Nolan Gorman y retiró al dominicano José Fermín con un elevado. Pete Fairbanks relevó a Bachar y sacó los últimos dos outs para su quinto salvamento.

Owen Caissie pegó un sencillo impulsor y Jakob Marsee recibió base por bolas con las bases llenas ante el abridor de St. Louis Kyle Leahy (2-3) en la segunda entrada para darle a Miami una ventaja de 2-0. Sencillos de Marsee en la cuarta y de Ramírez en la quinta ampliaron la ventaja.

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