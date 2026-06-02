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Marlins conectan 3 jonrones seguidos en la quinta para vencer 7-3 a los Nacionales

WASHINGTON (AP) — Joe Mack y los dominicanos Heriberto Hernández y Otto López conectaron jonrones consecutivos en la quinta entrada para impulsar la victoria el martes 7-3 de los Marlins de Miami ante los Nacionales de Washington.

El dominicano Heriberto Hernández de los Marlins de Miami batea un jonrón de dos carreras frente al pitcher de los Nacionales de Washington Mitchell Parker en la novena entrada el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Terrance Williams)
El dominicano Heriberto Hernández de los Marlins de Miami batea un jonrón de dos carreras frente al pitcher de los Nacionales de Washington Mitchell Parker en la novena entrada el martes 2 de junio del 2026. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Hernández añadió un cuadrangular de dos carreras en la novena por los Marlins, que no permitieron hit hasta que Drew Millas pegó un sencillo abriendo la sexta contra Ryan Gusto, el segundo relevista de Miami.

Luis García Jr. produjo una carrera con un rodado más tarde en la misma entrada y Washington anotó dos veces en la séptima para recortar la diferencia a 4-3. Pero los Marlins sumaron tres carreras de seguro en la novena cuando Mack impulsó su tercera carrera del juego con un toque de sacrificio y Hernández bateó un cuadrangular ante Mitchell Parker.

Mack abrió el marcador en la quinta con un vuelacercas de dos carreras ante Miles Mikolas (1-5).A Mikolas se le cargaron seis anotaciones y seis hits en seis entradas después de que el abridor de los Nacionales, Richard Lovelady, trabajó dos entradas sin permitir hit.

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FUENTE: AP

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