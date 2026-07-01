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Marineros tienen un gran sexto inning y respaldan a Woo en triunfo 8-3 sobre Angelinos

SEATTLE (AP) — El dominicano Julio Rodríguez conectó tres hits y anotó dos veces, Bryan Woo llevó una blanqueada hasta la séptima entrada y los Marineros de Seattle armaron un sexto inning de cinco carreras la noche del martes para vencer por 8-3 a los Angelinos de Los Ángeles.

Víctor Robles, de los Marineros de Seattle, reacciona tras conectar un sencillo productor de una carrera en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el martes 30 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng)
Víctor Robles, de los Marineros de Seattle, reacciona tras conectar un sencillo productor de una carrera en la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Angelinos de Los Ángeles, el martes 30 de junio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Kevin Ng) AP

Rodríguez y Colt Emerson tuvieron tres de los 13 hits de Seattle. El cubano mexicano Randy Arozarena y Cole Young anotaron dos carreras cada uno.

Woo (7-6) permitió apenas cuatro hits y ponchó a cinco en 6 1/3 entradas. Las primeras dos carreras de los Angelinos en su séptima entrada de tres carreras se le cargaron a él después de que cedió el relevo al venezolano Eduard Bazardo. Eso puso fin a la racha de entradas en casa sin permitir carreras de Woo en 32 1/3, que se extendió a lo largo de cinco juegos desde el 6 de mayo contra Atlanta.

Michael Rucker lanzó una octava entrada sin carreras para los Marineros, y el mexicano Andrés Muñoz retiró a L.A. en orden en la novena.

Los Mariners batearon alrededor en la sexta, con sus primeros cinco bateadores embasándose con cuatro hits y una base por bolas. Rodríguez y Josh Naylor conectaron sencillos, y luego Arozarena pegó un sencillo para impulsar a Rodríguez con la primera carrera y sacar del juego al abridor dominicano de Los Angelinos José Soriano (8-5).

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FUENTE: AP

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