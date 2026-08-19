Marineros se recuperan de derrota humillante y se imponen 7-5 a Cerveceros

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Josh Naylor, de los Marineros de Seattle, conecta un sencillo de dos carreras en el encuentro del miércoles 19 de agosto de 2026 ante los Cerveceros de Milwaukee (AP Foto/Aaron Gash) AP

Los Marineros venían de una paliza de 22-0 ante Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas, que igualó la mayor blanqueada en la era moderna del béisbol. En cambio, Seattle nunca estuvo abajo en este juego y anotó siete carreras contra Dustin May (6-8) en las dos primeras entradas.

Seattle mejoró a 4-4 en una gira de nueve juegos que concluye este jueves.

El mexicano Joey Ortiz conectó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada e igualó su máximo de carrera con cuatro impulsadas por Milwaukee.

May había permitido un total de dos carreras en sus dos aperturas anteriores desde que los Cerveceros lo adquirieron a San Luis en la fecha límite de canjes.

Brendan Donovan y el cubano-mexicano Randy Arozarena conectaron sencillos para abrir el juego antes de que Calzone pegara un doble que los remolcó. Ward impulsó dos más con un sencillo cuando había dos outs.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un elevado de sacrificio y Naylor añadió un sencillo de dos carreras en el segundo acto para poner el marcador 7-0. Naylor se fue de 5-3.

Logan Gilbert (10-7), de Seattle, ponchó a cinco y permitió tres carreras en cinco entradas. Salió después de otorgar bases por bolas a los dos primeros bateadores en la sexta. El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada perfecta para su 23er salvamento en 30 oportunidades. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP