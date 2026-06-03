Marineros conectan 3 jonrones y derrotan 8-3 a Mets, su 8vo triunfo en fila

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El venezolano Jhonny Peeda, de los Marineros de Seattle, festeja en la cueva su jonrón de tres carreras ante los Mets de Nueva York, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Stephen Brashear) AP

Los Marineros hilvanaron su octava victoria, la mejor racha del equipo en lo que va de la campaña.

Los Marineros (33-29) mejoraron hasta quedar en su mejor registro de la temporada, con cuatro juegos por encima de .500, gracias a otra destacada actuación ofensiva. Seattle conectó tres vuelacercas, con lo que elevó su total a 21 durante una racha ganadora que es la más larga del club desde que encadenó ocho triunfos en septiembre pasado.

Wisdom puso a los Marineros en la pizarra en la segunda entrada con un cuadrangular de dos carreras ante el abridor dominicano de los Mets Huascar Brazobán. Fue el primer jonrón de Wisdom desde el 21 de septiembre de 2024, cuando jugaba con los Cachorros de Chicago.

Nueva York empató en la tercera entrada con un jonrón de dos carreras del novato Carson Benge, quien añadió un batazo solitario ante Logan Gilbert (4-4) en la sexta. Fue el primer juego de múltiples jonrones en la carrera de Benge en las Grandes Ligas.

Gilbert permitió tres carreras y ponchó a ocho en 5 1/3 entradas.

Seattle aportó el resto de la ofensiva. El dominicano Julio Rodríguez, quien conectó jonrón en el sexto inning, elevó un fly de sacrificio en la cuarta ante Jonah Tong (1-1) para impulsar a Wisdom.

El 13er jonrón de Rodríguez lo empató con Luke Raley como líder del equipo. Rodríguez lideró la Liga Americana con 10 jonrones en mayo. El venezolano Pereda, quien conectó el primer jonrón de su carrera el 20 de mayo, pegó un batazo de tres carreras ante Tong que puso el duelo 7-2 en la quinta entrada. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP