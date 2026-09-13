americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marineros aplastan 19-1 a Atléticos con 5 jonrones y 23 hits

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El cubano mexicano Randy Arozarena conectó uno de los cinco jonrones de Seattle en una paliza 19-1 sobre los Atléticos la noche del sábado, el mayor margen de victoria en la historia de los Marineros.

El pelotero de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena (derecha), celebra con Lazaro Montes (99) tras conectar un cuadrangular de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el sábado 12 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis)
El pelotero de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena (derecha), celebra con Lazaro Montes (99) tras conectar un cuadrangular de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el sábado 12 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

J.P. Crawford, Dominic Canzone y Cole Young añadieron cada uno jonrones de dos carreras, y el colombiano Michael Arroyo pegó un cuadrangular solitario para su primer jonrón en las Grandes Ligas. Weston Wilson tuvo cinco hits y anotó tres carreras.

Seattle sumó 23 hits, su mayor cifra en un juego desde 2004, y sus 19 carreras fueron su mayor cantidad en un partido desde 2012. Cinco jugadores tuvieron tres o más hits, igualando un récord del equipo establecido el 22 de agosto de 2001 contra Detroit.

El derecho de los Marineros Bryan Woo (12-9) permitió una carrera sucia en seis entradas, con tres hits, dos bases por bolas y cinco ponches. Woo tiene una efectividad de 1,78 en 12 aperturas de por vida contra los A's, la más baja de un lanzador de Seattle frente a cualquier rival en la historia de la franquicia, con un mínimo de 10 aperturas.

El zurdo de los A's Gage Jump (6-10) permitió cinco carreras en dos entradas antes de salir del juego por molestias en el hombro izquierdo.

__

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón

MILITARES CUBANOS AMENAZAN A TRUMP EN VIDEO: "Cuba le dará un viaje directo hacia el paredón"

¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?: fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

"¿QUIÉN LLAMÓ A LA GRÚA?": fuerte altercado entre cubanos en parqueo de International Towers en Miami

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

TRAGEDIA EN CIENFUEGOS: MUERE ELECTROCUTADO UN LINIERO Y SU COMPAÑERO QUEDA EN TERAPIA INTENSIVA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK EL PERRO ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥊🚨 ¡BRUTAL PELEA EN HIALEAH! EXBOXEADOR CUBANO FRANK "EL PERRO" ZALDÍVAR VUELVE A LA POLÉMICA

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

🥩🇨🇺 CUBA CAMBIA LAS REGLAS PARA VENDER CARNE DE RES Y CABALLO: ¿QUÉ PODRÁN HACER AHORA LOS CAMPESINOS?

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter