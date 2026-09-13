Marineros aplastan 19-1 a Atléticos con 5 jonrones y 23 hits

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El pelotero de los Marineros de Seattle, Randy Arozarena (derecha), celebra con Lazaro Montes (99) tras conectar un cuadrangular de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el sábado 12 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Sara Nevis) AP

J.P. Crawford, Dominic Canzone y Cole Young añadieron cada uno jonrones de dos carreras, y el colombiano Michael Arroyo pegó un cuadrangular solitario para su primer jonrón en las Grandes Ligas. Weston Wilson tuvo cinco hits y anotó tres carreras.

Seattle sumó 23 hits, su mayor cifra en un juego desde 2004, y sus 19 carreras fueron su mayor cantidad en un partido desde 2012. Cinco jugadores tuvieron tres o más hits, igualando un récord del equipo establecido el 22 de agosto de 2001 contra Detroit.

El derecho de los Marineros Bryan Woo (12-9) permitió una carrera sucia en seis entradas, con tres hits, dos bases por bolas y cinco ponches. Woo tiene una efectividad de 1,78 en 12 aperturas de por vida contra los A's, la más baja de un lanzador de Seattle frente a cualquier rival en la historia de la franquicia, con un mínimo de 10 aperturas.

El zurdo de los A's Gage Jump (6-10) permitió cinco carreras en dos entradas antes de salir del juego por molestias en el hombro izquierdo.

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FUENTE: AP