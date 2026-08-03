Marileidy Paulino comanda victoria de República Dominicana en relevo mixto de Santo Domingo 2026

Paulino, medalla de oro de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, aceleró para conseguir una vibrante victoria frente a sus compatriotas.

Erick Sánchez inició el relevo, Anabel Medina tomó la segunda posta y Christopher Melenciano se encargó del tercero, dejando a los dominicanos en el segundo lugar. Paulino remató con potencia y fijar un tiempo de 3 minutos, 10 segundos y 57 centésimas, nuevo récord para los juegos regionales.

Puerto Rico se conformó con la presea de plata al registrar 3:11.88 y Cuba (3:13.32) completó el podio.

Paulino, de 29 años, es la gran atracción de Santo Domingo y volverá a la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez el martes, cuando compita en la semifinal de los 400 metros, su prueba estelar. La final será el miércoles.

“Correr ante nuestro público es una distinción que valoramos profundamente", dijo Paulino. "Vamos dar lo mejor de nosotros para contribuir al prestigio del deporte dominicano”.

República Dominicana con el triunfo de Liranyi Alonso en los 100 metros femeninos con un nuevo récord para las justas al cronometrar 11.10 segundos. La plata fue para la boricua Gladymar Torres con 11.22 y la cubana Yarima García obtuvo el bronce con 11.32.

El oro de los 100 masculinos fue para el colombiano Ronal Longa con un tiempo de 10:06 segundos. Fue escoltado por el jamaiquino Bouwahjgie Nkrumie con marca de 10.17 segundos y el bronce fue para el dominicano Marcelino Melbin con 10.19.

En otras finales del atletismo, la cubana Leyanis Pérez (salto triple), la colombiana Mayra Gaviria (lanzamiento de martillo) y los mexicanos Erick Portillo (salto de altura), Uziel Muñoz (impulso de la bala) se proclamaron campeones.

Temprano en la jornada, México se consagró en el relevo mixto del triatlón. Rosa Tapia, Marcela Álvarez, Erik Ramos y Nicolás Probert se impusieron con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 26 segundo Puerto San Souci.

La medalla de plata fue para Cuba con un registro 1:07:25 y Colombia se quedó con el bronce con 1:07:42.

México sigue ensanchando su ventaja en el cuadro de medallas al alcanzar las 120 preseas de oro, con 81 de plata y 68 de bronce para un gran total de 269.

Colombia se perfila para llevarse el segundo lugar tras llegar a los 58 oros y un acumulado de 172 medallas.

Cuba (31 oros), Venezuela (22) y Puerto Rico (18) completan los cinco primeros puestos.

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FUENTE: AP