El técnico del Manchester City Enzo Maresca durante el partido contra Fulham en la Liga Premier, el sábado 21 de noviembre de 2026. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Tras arrancar su primera temporada al mando con siete victorias consecutivas en la Liga Premier, el City no ha logrado ganar ninguno de sus últimos cuatro partidos de liga. Maresca lucha por encontrar el equilibrio adecuado en defensa y mediocampo.

La semana pasada, el técnico italiano restó importancia a cualquier insinuación de que las dificultades recientes del City pudieran estar vinculadas a que el club fuera declarado culpable de infracciones financieras a gran escala en un prolongado caso legal con la Premier.

En cambio, considera que se trata de problemas de adaptación tras reemplazar a Guardiola.

“Para mí, es parte del proceso porque esto es como un reinicio”, manifestó el lunes. “Es como volver a empezar después de 10 años con el mismo entrenador, la misma cara, las mismas palabras, el mismo método".

“No es fácil cambiar de repente, de un momento a otro", añadió. "Para mí, en lo personal, todo es normal y ojalá, lo antes posible, podamos encontrar el equilibrio adecuado en todas las líneas, defensa y mediocampo, y podamos ser constantes. Esa, para mí, es la diferencia en este momento entre nosotros y otros clubes”.

El City tendrá un respiro de la Premier el martes, cuando el Napoli visite en la Liga de Campeones.

Eso significa otro regreso al Etihad Stadium para Kevin De Bruyne, para muchos el mejor jugador en la historia del City, quien dejó el club en el verano de 2025 tras 10 años.

Maresca trabajó con De Bruyne cuando fue asistente de Guardiola en la temporada 2022-23 —el año en que el City ganó el triplete Premier-Copa FA-Liga de Campeones— y considera que el belga es “sin duda” uno de los mejores jugadores que ha visto.

“No solo en lo personal, creo que también para la historia de este club”, comentó Maresca. “En los últimos 10 años, todos los trofeos que consiguió el club, Kevin estaba aquí y fue un jugador importante, un jugador fantástico, un tipo de primera, educado, fantástico. Para mí fue un placer trabajar con él”.

De Bruyne regresó al City la temporada pasada para un partido de la fase de liga en la Liga de Campeones, pero fue sustituido después de apenas 26 minutos en la derrota 2-0 del Napoli, tras la expulsión de su compañero Giovanni Di Lorenzo.

Maresca señaló que el lateral derecho Matheus Nunes volvía a estar disponible tras una lesión.

El City ha ganado tres de sus cuatro partidos de la Liga de Campeones hasta ahora y ocupa el séptimo lugar en la clasificación de 36 equipos.

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FUENTE: AP