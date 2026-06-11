Marcos Senesi reemplaza al lesionado Leonardo Balerdi en Argentina para el Mundial

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La Asociación del Fútbol Argentino informó que Senesi, central de 29 años, “se suma a la convocatoria” de la Albiceleste. Senesi completó la última temporada con Bournemouth y, tras el Mundial, se incorporará a Tottenham, otro club de la Liga Premier inglesa.

Senesi, del Olympique de Marsella, sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha el viernes pasado en un entrenamiento, uniéndose a una voluminosa lista de lesionados que ha condicionado la preparación argentina para la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Balerdi era uno de los debutantes en la nómina de 26 jugadores que van a disputar el Mundial. La Albiceleste iniciará su camino ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

Las lesiones han sido un dolor de cabeza para Scaloni en la previa del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El capitán Lionel Messi llegó padeciendo una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El astro ingresó el martes para los últimos minutos de la victoria 3-0 ante Islandia en un amistoso disputado en Auburn, Alabama, y anotó un gol de penal.

La lista de incógnitas añadió al lateral Nicolás Tagliafico por una sobrecarga muscular sufrida contra Islandia.

Otros jugadores que arrastran molestias son el arquero Emiliano Martínez (fractura de dedo anular de mano derecha), los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, el mediocampista Leandro Paredes y el extremo Nicolás González (desgarro), así como los delanteros Nicolás Paz (golpe de rodilla) y Julián Álvarez (torcedura de tobillo). ___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP

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