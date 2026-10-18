Marcha en Chile para conmemorar séptimo aniversario de estallido social

“Estábamos mal, pero no tanto como ahora”, asegura Kiara Rabanal a The Associated Press. La joven, que asistió a la marcha junto a su tía, reclama que “la gente está dormida”, y se pregunta: “¿cuántos recortes tiene que hacer este hombre para que al final alguien despierte?”

Kast impulsó un recorte del gasto público desde que asumió en el Ejecutivo que generó cuestionamientos de parte de la sociedad. El descontento se ha visto reflejado en el desplome de su imagen, y de su gestión de gobierno, que según el último sondeo de la consultora Criteria se ubica en 60%.

Para Patricia Tramol, tía de Kiara, Chile está volviendo “al pasado” por la situación de la economía y la falta de oportunidades. “Se vuelve a sentir esa impotencia. Yo soy del 70 y lo viví, pero ahora le toca a mi nieto. Le están cerrando de nuevo las puertas a nuestro nieto”, lamenta.

La policía empleó gases lacrimógenos y carros hidrantes contra la columna de personas ya desde el inicio de la movilización, y muchos de ellos no lograron llegar a La Moneda, como tenían previsto. Algunos de los manifestantes respondieron con piedras y algunas bombas molotov.

A finales de 2019, Chile registró una serie de protestas para pedir transformaciones estructurales y una nueva Constitución que reemplazara a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las manifestaciones se alargaron durante varios meses y pronto se convirtieron en los disturbios más violentos registrados en la nación sudamericana desde el regreso de la democracia en 1990.

Según Criteria, el 59% de las personas tienen una mirada negativa sobre el estallido, aunque el 68% de los consultados opina que las demandas que lo originaron siguen sin ser resueltas.

Felicinda Pérez afirma “que se lograron muchas cosas con el gobierno anterior”, pero que ahora Chile vive un retroceso por los recortes fiscales. “Es solo mirar y comparar con lo que se logró hacer, sobre todo con el sueldo de nosotros, que se están burlando y quitándonos, en vez de ir aumentando todo”, analiza.

De acuerdo a los datos oficiales de la fiscalía, el estallido social dejó entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 más de 20.000 víctimas, entre ellas una treintena de fallecidos y 464 personas que sufrieron trauma ocular por la violencia institucional perpetrada por agentes del Estado.

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Este artículo contó con el aporte de Alexandre Plaza.

FUENTE: AP