americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Marcelo Flores se pierde el Mundial con Canadá tras lesionarse la rodilla derecha

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Marcelo Flores se perderá el Mundial con Canadá tras lesionarse la rodilla derecha en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, anunció el domingo su club, UANL Tigres.

Marcelo Flores, de Tigres, se sujeta la rodilla después de sufrir una lesión durante la final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Toluca, el sábado 30 de mayo de 2026, en Toluca, Mexico. (AP Foto/Fernando Llano)
Marcelo Flores, de Tigres, se sujeta la rodilla después de sufrir una lesión durante la final de la Copa de Campeones de CONCACAF contra Toluca, el sábado 30 de mayo de 2026, en Toluca, Mexico. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Flores, de 22 años, sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en una jugada sin contacto a los 77 minutos el sábado, durante la derrota de Tigres ante Toluca.

“Será operado en los próximos días”, informaron los Tigres en un comunicado.

“Son momentos difíciles, solo quería agradecer a todos por sus mensajes. No he estado usando mi teléfono ni revisando mis mensajes, pero prometo responderles a todos y realmente aprecio su preocupación. Volveré más fuerte”, publicó Flores en Instagram.

El cambio de elegibilidad de Flores de México a Canadá se confirmó en febrero, y fue incluido en la convocatoria para el Mundial. Nacido en Georgetown, Ontario, de padre mexicano, Flores disputó tres partidos con la selección mayor de México y necesitó la aprobación de la FIFA para jugar con los canadienses.

Mediocampista ofensivo que formó parte del sistema de fuerzas básicas del Arsenal, Flores jugó una temporada con el Real Oviedo en la segunda división de España, antes de fichar en 2023 con Tigres, de la primera división de México.

Canadá, que coorganiza el Mundial con México y Estados Unidos, debuta el 12 de junio ante Bosnia y Herzegovina en Toronto, y luego se traslada a Vancouver para los partidos del Grupo B contra Qatar y Suiza.

Deja tu comentario

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter