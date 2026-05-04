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Marcelino deja de ser técnico de Villarreal al final de la temporada tras clasificar a la Champions

VILLARREAL, España (AP) — Villarreal buscará un nuevo técnico cuando dispute temporadas consecutivas de la Liga de Campeones por primera vez, tras confirmar la salida de Marcelino al final de la temporada.

ARCHIVO - El técnico de Villarreal Marcelino durante el partido contra Marsella en la Liga Europa, el 7 de marzo de 2024, en Marsella. (AP Foto/Daniel Cole)
ARCHIVO - El técnico de Villarreal Marcelino durante el partido contra Marsella en la Liga Europa, el 7 de marzo de 2024, en Marsella. (AP Foto/Daniel Cole) AP

La segunda etapa de Marcelino como entrenador del "Submarino Amarillo" comenzó en 2023 y desde entonces ha visto al equipo firmar una de sus mejores temporadas, al ubicarse tercero en La Liga de España con cuatro partidos por disputar, encaminado a su mejor resultado en 18 años. Eso aseguró la clasificación para la Liga de Campeones por segundo año consecutivo, algo inédito para el club.

Villarreal informó el lunes que el club y Marcelino “separarán sus caminos a final de temporada", sin explicar los motivos. Aún no está claro cuál podría ser su próximo destino.

“Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos”, expresó el club.

Marcelino se marchará al final de la temporada de liga, tras haber dirigido un récord del club de 298 partidos, añadió Villarreal.

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FUENTE: AP

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