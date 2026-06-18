americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Manzambi firma un doblete y Suiza vence 4-1 a Bosnia-Herzegovina en el Mundial

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El suplente Johan Manzambi anotó su primer gol en un Mundial con una extraordinaria volea al minuto 74, y Suiza sacó a relucir sus armas en la recta final para imponerse el jueves 4-1 a Bosnia-Herzegovina y tomar el control de su grupo.

El suizo Rubén Vargas celebra después de anotar el segundo gol de su equipo ante Bosnia y Herzegovina en el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill)
El suizo Rubén Vargas celebra después de anotar el segundo gol de su equipo ante Bosnia y Herzegovina en el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP
Johan Manzambi (izquierda), de la selección de Suiza, festeja con sus compañeros luego de anotar ante Bosnia en un encuentro del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Johan Manzambi (izquierda), de la selección de Suiza, festeja con sus compañeros luego de anotar ante Bosnia en un encuentro del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Rubén Vargas anotó a los 84 minutos por los suizos, poco después de que Tarik Muharemovic salió expulsado por una entrada peligrosa que dejó a Bosnia con 10 hombres. Manzambi volvió a anotar al 90 luego de recibir un pase de Vargas, y el capitán Granit Xhaka cerró la cuenta desde el manchón penal en la última jugada del encuentro.

Ermin Mahmic anotó en el cuarto minuto del tiempo de descuento del segundo tiempo para Bosnia, que aún tiene una posibilidad de alcanzar la fase de eliminación directa en apenas su segundo Mundial, después de mantenerse a la par de su rival hasta bien entrada la segunda mitad.

Pero los suizos no pudieron abrir el marcador hasta el momento de brillantez de Manzambi, un joven de 20 que juega para el Freiburg alemán, y luego la tarjeta roja a Muharemovic cambió el partido.

Manzambi anotó tres minutos después de ingresar por el destacado extremo Dan Ndoye. Manzambi saltó y conectó a la perfección sobre el intento de despeje de cabeza de Amar Memic, desatando una celebración desenfrenada en SoFi Stadium.

Bosnia contó con el respaldo de una ruidosa sección de aficionados, con decenas de miles de seguidores entre los 70.026 asistentes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un cambio de mentalidad urgente

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter