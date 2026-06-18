Manzambi firma un doblete y Suiza vence 4-1 a Bosnia-Herzegovina en el Mundial

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El suizo Rubén Vargas celebra después de anotar el segundo gol de su equipo ante Bosnia y Herzegovina en el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP Johan Manzambi (izquierda), de la selección de Suiza, festeja con sus compañeros luego de anotar ante Bosnia en un encuentro del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Rubén Vargas anotó a los 84 minutos por los suizos, poco después de que Tarik Muharemovic salió expulsado por una entrada peligrosa que dejó a Bosnia con 10 hombres. Manzambi volvió a anotar al 90 luego de recibir un pase de Vargas, y el capitán Granit Xhaka cerró la cuenta desde el manchón penal en la última jugada del encuentro.

Ermin Mahmic anotó en el cuarto minuto del tiempo de descuento del segundo tiempo para Bosnia, que aún tiene una posibilidad de alcanzar la fase de eliminación directa en apenas su segundo Mundial, después de mantenerse a la par de su rival hasta bien entrada la segunda mitad.

Luego de su decepcionante empate 1-1 con Qatar de la semana pasada, Suiza dominó en gran medida el juego ante los Dragons, que llegaron invictos en sus últimos nueve partidos oficiales.

Pero los suizos no pudieron abrir el marcador hasta el momento de brillantez de Manzambi, un joven de 20 que juega para el Freiburg alemán, y luego la tarjeta roja a Muharemovic cambió el partido.

Manzambi anotó tres minutos después de ingresar por el destacado extremo Dan Ndoye. Manzambi saltó y conectó a la perfección sobre el intento de despeje de cabeza de Amar Memic, desatando una celebración desenfrenada en SoFi Stadium.

Bosnia contó con el respaldo de una ruidosa sección de aficionados, con decenas de miles de seguidores entre los 70.026 asistentes.

___ Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP