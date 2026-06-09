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Manifestantes se concentran en La Paz para exigir el fin de los prolongados bloqueos en Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — Centenares de manifestantes se concentraron el martes en el centro de La Paz para exigir acciones al gobierno que pongan fin a los bloqueos que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que han ocasionado desabastecimiento de combustible y alimentos en regiones del país andino.

Manifestantes se congregan para exigir que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Manifestantes se congregan para exigir que los manifestantes antigubernamentales despejen las carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, Bolivia, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Juan Karita) AP

“Trabajo sí. Bloqueo, no”, pedían las personas congregadas y provenientes de diferentes sectores gremiales, artesanales y del comercio en una plaza en el centro de La Paz, la capital gubernamental de Bolivia, que con su vecina El Alto son las más castigadas por las protestas antigubernamentales y los cortes de carretera.

Los manifestantes demandaron la aprobación de leyes que ayuden a sobrellevar los costos adversos de los bloqueos que se suman a una de las peores crisis económicas en el país.

Horas antes, en Sucre, la capital de Bolivia, se realizó otra concentración masiva en la que se exigió lo mismo al presidente Rodrigo Paz, que tome medidas para que regrese la normalidad al país, incluso, que decrete un régimen de excepción. El lunes, el mandatario promulgó la ley que reglamenta esa medida, aunque no la decretó de inmediato.

“El dictar el estado de excepción es una discusión de los ministros, a la cabeza del presidente, y que será tratada en el momento en que corresponda tratarse, lo demás son especulaciones”, dijo en una breve declaración a los medios el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, horas antes de las manifestaciones.

El martes, no se registraron protestas directas en las calles que dan a la sede de gobierno en La Paz, aunque el problema mayor seguía siendo la escasez de combustible que dejó un escaso transporte público. De acuerdo a la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes han disminuido un poco pero se mantienen en unos 85 puntos viales.

Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros piden la renuncia de Paz porque aseguran que su gobierno no respondió a tiempo a sus pedidos sectoriales.

FUENTE: AP

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