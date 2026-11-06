Manifestantes irrumpen en centro de datos en Ámsterdam mientras crece rechazo en Europa

En la imagen, tomada de un video, varios manifestantes con pañuelos en la cara trepan por una valla temporal de construcción en el lugar donde se construye un nuevo centro de datos de Microsoft, en Ámsterdam, el viernes 6 de noviembre de 2026. (AP Photo) AP

Nathan Timmer, del grupo de protesta Geef Tegengas —una expresión que se traduce como “Planta cara”—, declaró a la emisora local AT5 que los manifestantes ocupaban el lugar en un intento por detener la construcción.

Se prevé que activistas contra los centros de datos en Europa realicen protestas y otras acciones en varios países el viernes y el sábado, exigiendo una moratoria a los desarrollos a gran escala para abordar las preocupaciones sociales y ambientales en torno a estos colosos hambrientos de energía.

“No queremos que se construya. Nadie lo necesita”, afirmó Timmer. “Lo único para lo que se usará esto es para basura de IA. Guerra de IA, vigilancia de datos y cometer genocidios. No queremos eso”, añadió, y prometió continuar protestando hasta que se detenga la construcción.

Activistas propalestinos también se sumaron a las manifestaciones en la capital neerlandesa. La policía escoltaba a los activistas fuera de la obra a última hora de la tarde, aunque algunos aún permanecían allí, informaron medios locales.

Microsoft indicó que estaba al tanto de la manifestación en Ámsterdam. “Entendemos que la gente tiene fuertes sentimientos con respecto a este proyecto y respetamos su derecho a expresar esas opiniones de manera pacífica”, señaló un portavoz. “Sin embargo, no avalamos ninguna acción que sea ilegal o que ponga en riesgo la seguridad de las personas”.

Las manifestaciones se producen días después de que las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos dieran paso a una ola de demócratas que prometen endurecer las medidas contra los centros de datos, que enfrentan resistencia en todo el mundo debido a las enormes cantidades de potencia de cómputo y agua que utilizan.

Decenas de grupos de la sociedad civil y de base han dicho que se sumarán a los actos de “Stop Dirty Data Centres” (“Detengan los centros de datos sucios”) el viernes y el sábado en 15 países europeos, entre ellos, Irlanda, Polonia, Dinamarca, Finlandia, España, Italia, Holanda, Francia y Reino Unido, informaron los organizadores.

“Hay un abismo entre dónde están los líderes electos en cuanto a convencerse del bombo publicitario sobre la IA y dónde está la gente”, manifestó Owen Espley, coordinador de StopDirtyDataCentres.eu.

En Alemania, una docena de manifestantes se reunió el viernes frente a un centro de datos en las afueras de Berlín.

“Queremos poner fin a esta construcción ciega de centros de datos por toda Alemania, sin importar las preocupaciones ambientales”, expresó la portavoz de la protesta, Caro Weber. “Esto es realmente, realmente peligroso para nuestro futuro”.

Alrededor de 100 personas también protestaron el viernes contra los centros de datos frente al Parlamento polaco, en representación de comunidades de los alrededores de Varsovia donde se planea la construcción de nuevos centros.

En Italia, la industria de centros de datos, de rápido crecimiento, enfrenta un aumento igualmente veloz de la oposición de base, particularmente en la región norteña de Lombardía, el principal polo del país para la infraestructura digital.

Los activistas sostienen que el auge de instalaciones que prestan servicios a la computación en la nube y a la inteligencia artificial avanza más rápido que la consulta pública y la supervisión ambiental.

El movimiento alcanzó un hito el 10 de octubre, cuando más de 1.000 personas y representantes de unos 40 comités locales se reunieron en la Piazza della Scala de Milán para lo que los organizadores describieron como la primera manifestación nacional de Italia contra los centros de datos.

Los manifestantes pidieron una moratoria sobre nuevos proyectos y exigieron una estrategia nacional que regule el crecimiento de la industria. La manifestación se produjo después de una serie de movilizaciones cada vez más numerosas en localidades alrededor de Milán.

Se proyecta que Europa atraiga 5,6 billones de dólares en gasto de capital acumulado en centros de datos desde 2026 hasta 2050, lo que representaría alrededor del 18% de la inversión mundial, según el informe Global Data Centre Outlook 2026–50 de PwC.

Se prevé que Estados Unidos atraiga 15,1 billones de dólares en gasto de capital en centros de datos durante ese periodo, de acuerdo con el informe.

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Naishadham informó desde Madrid. Los periodistas de The Associated Press Giada Zampano en Roma, Pietro De Cristofaro en Berlín y Claudia Ciobanu en Varsovia contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP