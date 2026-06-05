Manifestantes en Ciudad de México aprovechan el Mundial para presionar a las autoridades

Una estatua del Mundial, con un grafiti que dice en español "La CNTE vive", en referencia a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yace de lado durante una protesta de maestros por mejores salarios en Ciudad de México, el martes 2 de junio de 2026. (Foto AP/Jon Orbach) AP

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un sindicato de maestros, han paralizado esta semana muchas vialidades importantes de Ciudad de México pidiendo mejores condiciones laborales.

Los manifestantes derribaron figuras de futbolistas colocadas con motivo del Mundial, irrumpieron en un edificio gubernamental y el viernes jugaron un partido de fútbol en una de las principales avenidas de la ciudad provocando un caos de tráfico justo cuando ya empiezan a llegar visitantes con motivo de la cita deportiva que comenzará el 11 de junio.

“La proximidad del Mundial mete mucha presión al gobierno", dijo Abel Escalante, un psicólogo especializado en educación especial de 52 años que viajó desde el estado sureño de Chiapas para manifestarse y que el viernes bloqueaba un calle en torno al emblemático monumento conocido como el Ángel de la Independencia.

Las protestas se producen apenas unos días antes de que la capital de México acoja la ceremonia inaugural del torneo, coorganizado por este país, Estados Unidos y Canadá. En total, se celebrarán 13 partidos en las tres ciudades mexicanas sede: la capital, Guadalajara y Monterrey.

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió el viernes en que “está abierta la puerta del diálogo” con los maestros, el grupo que se ha mostrado más radical en las protestas y que, según la mandataria, sólo intentan provocar una reacción violenta por parte de las autoridades, algo que garantizó que no sucedería.

Y aunque el Zócalo capitalino, la principal plaza del país, es escenario de la mayor protesta de los maestros, Sheinbaum confía en que quede libre para que pueda celebrarse el Fan Fest, el popular festival mundialista, sin incidentes.

Pero los docentes no los únicos que han aprovechado el Mundial para ejercer una presión cada vez mayor sobre el gobierno de Sheinbaum, en un momento en que las autoridades buscan mostrar la mejor imagen de México.

Las distintas autoridades han sido objeto de críticas por parte de grupos activistas por dar prioridad a las celebraciones del Mundial o querer embellecer la capital del país sólo para la cita deportiva.

“Al final, no es un evento para el pueblo”, dijo Escalante. “Va a entrar un montón de gente ahí, pero gente que tiene toda esa disponibilidad de dinero. Es para la elite. Y los pocos que van a entrar de la gente común, tendrán que deshacerse de todo su dinero”.

Muchos consideran que el gobierno debería enfocarse más en necesidades sociales urgentes, como abordar el vertiginoso aumento del coste de la vida —impulsado en parte por el turismo extranjero— o la crisis de desapariciones que vive el país.

El fin de semana pasado, las familias que buscan a sus seres queridos pegaron los rostros de las personas desaparecidas por toda la ciudad y pintaron grafitis junto a uno de esos puentes de color púrpura brillante que ahora bordean la ciudad.

“México, campeón en desaparición”, se leía en uno de ellos.

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FUENTE: AP