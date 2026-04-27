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Manchester United vence 2-1 a Brentford y se afianza en el tercer puesto de la Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Con goles de Casemiro y Benjamin Sesko, el Manchester United se afianzó en el tercer lugar de la Liga Premier tras vencer el lunes 2-1 al visitante Brentford.

Casemiro celebra tras marcar un gol para el Manchester United en el partido contra Brentford en la Liga Premier, el lunes 27 de abril de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson)
Casemiro celebra tras marcar un gol para el Manchester United en el partido contra Brentford en la Liga Premier, el lunes 27 de abril de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

La victoria permitió al United sacar una diferencia de tres puntos por encima de sus perseguidores Liverpool y Aston Villa y dio un paso enorme para asegurarse de que jugará la Liga de Campeones la próxima temporada por primera vez desde 2024.

Casemiro, a pocas semanas de dejar el club, apareció en el segundo palo para cabecear y poner en ventaja al United a los 11 minutos. Fue el gol de cabeza número 11 del mediocampista brasileño desde que se incorporó al United en agosto de 2022, un registro que solo superan Erling Haaland (18), Ollie Watkins (16) y Chris Wood (13).

Aunque Brentford plantó cara al anfitrión en una entretenida primera mitad, fue el United el que amplió su ventaja al borde del descanso.

Sesko recibió un pase de Bruno Fernandes para culminar un contraataque y darle al mediocampista, figura del equipo, su 19na asistencia de la temporada, la mayor cifra de la liga. Fernandes está una de igualar el récord de asistencias de la Premier.

Ambos equipos generaron buenas ocasiones en una segunda parte más tranquila, pero Brentford, en especial, perdonó demasiado.

Un disparo de larga distancia de Mathias Jensen a los 87 minutos le dio algo de esperanza, pero el United resistió para asegurar otro resultado decepcionante para el equipo de Londres.

Brentford se mantuvo en el noveno puesto, igualado en puntos con Chelsea y Fulham, pero no ha ganado en la liga desde febrero.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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