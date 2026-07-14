Manchester United ficha al belga Youri Tielemans del Aston Villa

El anuncio del acuerdo por Tielemans, por una cifra reportada de 35 millones de libras (46,8 millones de dólares), llegó un día después de que el mediocampista brasileño Andrey Santos se incorporara desde Chelsea.

El United busca renovar su mediocampo este verano tras la salida de Casemiro como agente libre.

“Youri ha sido de manera constante uno de los mediocampistas más destacados de la Premier League durante los últimos siete años”, afirmó Jason Wilcox, director de fútbol de United. “Tiene todas las cualidades técnicas, además de la ambición y la mentalidad, para triunfar en Manchester United”.

Tielemans ha disputado 90 partidos con Bélgica y acaba de regresar del Mundial. Ganó la Copa FA con Leicester City en 2021 y la Liga Europa con el Villa la temporada pasada.

“Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme a Manchester United”, expresó Tielemans. “Fichar por un club tan especial se siente increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol por primera vez. He tenido el privilegio de vivir el éxito en este deporte y eso solo ha aumentado mi determinación de lograr más”.

El United volverá a la Liga de Campeones la próxima temporada tras una ausencia de dos años y se esperaba que estuviera activo en el mercado de fichajes para afrontar la competencia en la principal competición europea de clubes y pelear por el título de la Liga Premier.

Wilcox señaló que Tielemans, de 29 años, encaja con ese plan.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de su influencia y experiencia, tanto en el campo como dentro del vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo listo para competir por los mayores honores”, añadió Wilcox.

United también completó el martes el fichaje del portero Karl Darlow desde Leeds con un contrato de dos años, con la opción de un año adicional.

“Esta es una oportunidad realmente especial; todo el mundo puede ver lo emocionante que es este momento para el club y estoy deseando aportar lo mío para apoyar a mis compañeros y ayudar a impulsar al grupo hacia adelante”, indicó Darlow.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP