Manaea luce perfecto por 5 innings; Lindor y Soto jonronean en triunfo de Mets 7-5 ante Marlins

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Sean Manaea, abridor de los Mets de Nueva Yorik, realiza un lanzamiento en la quinta entrada del juego del martes 8 de septiembre de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Brett Baty también se voló la cerca por los Mets, que han ganado tres juegos seguidos y cinco de seis mientras intentan salir del último lugar en la División Este de la Liga Nacional.

El boricua Lindor conectó el primer lanzamiento del dominicano Sandy Alcántara y el quisqueyano Soto añadió un cuadrangular de tres carreras en la segunda entrada.

Nueva York construyó una ventaja de 7-0 en cinco innings antes de resistir.

El intento de Manaea por lanzar su segundo juego sin hit de su carrera y el 25º juego perfecto en la historia de las Grandes Ligas terminó cuando Jakob Marsee abrió la sexta entrada con un sencillo flojo que cayó por encima de la tercera base.

El zurdo permitió cinco hits consecutivos para iniciar el inning y no volvió a conseguir un out.

Manaea (5-7) permitió dobles productores consecutivos a Jared Serna y Brian Navarreto, y un sencillo impulsor al dominicano Otto López, que recortó la ventaja de Nueva York a 7-3 antes de ser reemplazado por Jonathan Pintaro.

Después de una doble matanza, el venezolano Javier Sanoja puso el encuentro 7-4 con un sencillo productor. Manaea realizó 61 lanzamientos, 45 en zona de strike. Ponchó a cuatro y no dio bases por bolas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP